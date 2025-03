Serie B: la Juve Stabia regola il Cesena, Bari rimontato dalla Carrarese

Colpo esterno importante in chiave play-off della Juve Stabia, che piega 2-1 il Cesena e si avvicina al traguardo della post-season. I ritmi nelle prime fasi di gioco non sono altissimi, ma al 21’ gli ospiti riescono a stappare la partita grazie all’autorete di Mangraviti. I bianconeri accusano il colpo nei minuti successivi, ma la prima frazione di gioco si chiude con un solo gol di scarto. Dopo l’intervallo i campani tornano a spingere, e al 53’ trovano il raddoppio: assist di Floriani Mussolini per il 2-0 firmato dall’ormai solito Adorante. Passano quattro minuti e i romagnoli accorciano le distanze con Shpendi, innescato da Tavasan, per accendere la mezzora finale. I padroni di casa provano a strappare il punto, ma i gialloblù si difendono fino alla fine. Vince la Juve Stabia 2-1 e sale a 46 punti, in sesta posizione e a +4 proprio sul Cesena, settimo a quota 42.