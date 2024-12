Serie B: la Juve Stabia batte il Sudtirol e si rilancia in zona play-off

LA PARTITA

Torna alla vittoria dopo sei partite la Juve Stabia, 2-1 interno sul Sudtirol. Pronti via e i padroni di casa colpiscono subito, grazie alla zampata di Candellone che beffa Poluzzi all’ottavo minuto di gioco. I campani spingono forte anche dopo l’1-0, e poco dopo la mezzora sfiorano il raddoppio: al 32’ Adorante colpisce un palo di destro da posizione ravvicinata. Gli ospiti faticano a riorganizzare le idee, con la prima frazione di gioco che tramonta con i gialloblù avanti di una rete. Gli uomini di Zaffaroni nel corso del secondo tempo sembrano più in palla, nonostante qualche rischio su un paio di imbucate verticali. Al 73’ gli altoatesini pareggiano i conti: corner perfetto di Arrigoni e girata di prima intenzione di Kofler che batte Thiam sul primo palo. Il pareggio dura però poco più di cinque minuti, perché al 79’ la formazione allenata da Pagliuca torna in vantaggio: altro calcio d’angolo decisivo, questa volta con Bellich che di testa anticipa sottomisura un non perfetto Poluzzi, su cross di Leone. Nel finale i biancorossi provano in tutti i modi a pareggiare nuovamente, senza però riuscirci. La Juve Stabia vince 2-1 e si rilancia in zona play-off, salendo momentaneamente al sesto posto. Altro ko invece per il Sudtirol, alla quinta sconfitta consecutiva e in penultima posizione.