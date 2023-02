Serie B, impresa del Cosenza: ribalta 2-1 la Reggina in 2 minuti, il Parma cade in casa contro il Pisa 

SERIE B

Inzaghi rimontato dalla doppietta nel finale di Nasti, che regala il successo nel derby ai rossoblù. Pari tra Palermo e Ternana

© italyphotopress Anticipi della 27a giornata di Serie B: il Cosenza ribalta clamorosamente la Reggina nel derby calabrese: i rossoblù vincono 2-1 grazie alla doppietta di Nasti (90’, 92’), di Gori (44’) il vantaggio amaranto. Il Parma, dopo aver espugnato lo Stirpe a Frosinone, cade in casa contro il Pisa per 1-0. I toscani escono dal Tardini con i tre punti, con la rete di Touré all’82’ che decide il match. Pareggio a reti bianche tra Palermo e Ternana.

COSENZA–REGGINA 2-1

Impresa del Cosenza, che vince in rimonta 2-1 il derby calabrese con la Reggina. Il canovaccio della gara è chiaro fin dalle prime battute: gli ospiti fanno la partita, gestendo il possesso e tenendo il baricentro piuttosto alto, i padroni di casa restano piuttosto chiusi, provando a ripartire in contropiede. L’occasione più nitida capita proprio ai rossoblù, quando a dieci minuti dal duplice fischio Rispoli spreca da pochi metri sull’assist di Marras. A pochi istanti dall’intervallo gli amaranto sbloccano la gara, con il bel sinistro dell’ex Gori che calcia da fuori area al 44’ e batte Micai. La squadra di Viali va vicinissima all’1-1 nella ripresa, con l’occasionissima di D’Orazio al 70’, respinta da Colombi. Quando la partita sembra ormai chiusa ci pensa il neoentrato Marco Nasti a pareggiare prima (90’) e a ribaltare poi (92’) il derby, con due reti in meno di due minuti da attaccante vero, che fanno esplodere di gioia il San Vito. Vince il Cosenza 2-1, e sale a 26 punti in classifica. Resta a 42 punti la Reggina di Inzaghi.

PARMA–PISA 0-1

Il Pisa espugna il Tardini, contro il Parma finisce 1-0. I toscani approcciano meglio, con i padroni di casa che aspettano la manovra avversaria. Con il passare dei minuti Vazquez e compagni entrano più dentro la partita, a provarci è Zanimacchia al 22’ con un tiro da fuori. Gli emiliani chiudono meglio la prima frazione di gioco, con un paio di fiammate di Bernabè che però non portano al vantaggio. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche. Nella ripresa i gialloblù sono più padroni del campo e del ritmo, anche se rischiano sulla giocata di Moreo. A sbloccare il match è la squadra di D’Angelo, che all’82’ trova la rete dell’1-0 con la gran botta di Touré che si insacca sotto la traversa, su assist del neoentrato Torregrossa. Nel finale la squadra di Pecchia cerca il pareggio con insistenza, ma la partita finisce 1-0. Il Pisa aggancia momentaneamente il Sudtirol, a 41 punti. Resta fermo a 37 il Parma.

PALERMO–TERNANA 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Palermo e Ternana. Partita divertente nel primo tempo, con gli umbri che sembrano tutt’altra squadra rispetto alle ultime uscite. Gli ospiti sono più pragmatici rispetto ai rosanero, con un paio di occasioni che impegnano Pigliacelli. L’unico squillo dei padroni di casa nei primi quarantacinque minuti è registrato da Tutino, che a metà primo tempo scheggia la traversa. Qualche minuto più tardi Diakite pareggia il conto dei legni, con un colpo di testa che si stampa sul palo e viene bloccato da Pigliacelli. Nella ripresa i rosanero creano qualcosa in più rispetto agli umbri, ispirati da Tutino, ma non riescono a sbloccare il match. Finisce 0-0, un punto per parte (37 per il Palermo, 35 per la Ternana).

