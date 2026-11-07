Serie B: il Sudtirol riprende il Pisa, pari tra Padova ed Empoli. Ok il Cesena

Pari e spettacolo in Pisa-Sudtirol, il match finisce 2-2. In avvio i ritmi sono piuttosto bassi, ma poco prima della mezzora arriva la rete che rompe l’equilibrio: al 26’ Leris apparecchia per l’1-0 di Tramoni, che porta avanti i padroni di casa. La risposta degli altoatesini è però immediata, e al 33’ Vasic pareggia i conti da pochi passi. Dopo l’intervallo Bianco prova a cambiare tre giocatori per avere nuove energie, ma il nuovo vantaggio nerazzurro viene confezionato sempre dagli stessi: questa volta è Tramoni a servire l’assist a Leris, per il 2-1 al 73’. Ancora una volta a rovinare la festa ai toscani è Vasic, che tre minuti più tardi firma la doppietta del definitivo 2-2. All’89’ il goleador di giornata degli ospiti viene anche espulso dopo controllo Var, ma è l’ultima emozione del match. Il Pisa sale a 16 punti, uno in più rispetto ai 15 totalizzati fin qui da Sudtirol.