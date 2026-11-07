SERIE B

Serie B: il Sudtirol riprende il Pisa, pari tra Padova ed Empoli. Ok il Cesena

Pari 2-2 tra i nerazzurri e gli altoatesini, stesso risultato per i veneti contro i toscani: 1-0 dei romagnoli sul Catanzaro

07 Nov 2026 - 17:05
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Serie B © Getty Images

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Nell’undicesimo turno di Serie B il Pisa non va oltre il 2-2 contro il Sudtirol: nerazzurri avanti due volte con Tramoni e Leris, ma in entrambi i casi Vasic pareggia i conti per gli altoatesini. Stesso risultato tra Padova ed Empoli: ai veneti non bastano Artistico e Pastina, Ceesay e Distefano firmano il pari. Vincono 1-0 in casa sia il Cesena contro il Catanzaro (83’ Gelli) che la Juve Stabia sull’Arezzo (2’ Sibilli).

PISA-SUDTIROL 2-2

Pari e spettacolo in Pisa-Sudtirol, il match finisce 2-2. In avvio i ritmi sono piuttosto bassi, ma poco prima della mezzora arriva la rete che rompe l’equilibrio: al 26’ Leris apparecchia per l’1-0 di Tramoni, che porta avanti i padroni di casa. La risposta degli altoatesini è però immediata, e al 33’ Vasic pareggia i conti da pochi passi. Dopo l’intervallo Bianco prova a cambiare tre giocatori per avere nuove energie, ma il nuovo vantaggio nerazzurro viene confezionato sempre dagli stessi: questa volta è Tramoni a servire l’assist a Leris, per il 2-1 al 73’. Ancora una volta a rovinare la festa ai toscani è Vasic, che tre minuti più tardi firma la doppietta del definitivo 2-2. All’89’ il goleador di giornata degli ospiti viene anche espulso dopo controllo Var, ma è l’ultima emozione del match. Il Pisa sale a 16 punti, uno in più rispetto ai 15 totalizzati fin qui da Sudtirol.

PADOVA-EMPOLI 2-2

Il Padova fallisce l’aggancio al quinto posto solitario, l’Empoli strappa un punto nel 2-2 dell’Euganeo. I padroni di casa partono molto forte, e poco prima del quarto d’ora (14’) stappano la partita grazie al solito Artistico. I toscani provano a rispondere immediatamente, ma devono aspettare il 30’ per l’1-1 a firma di Ceesay. Passano sei minuti e i veneti tornano avanti: Varas inventa per il gran sinistro da fuori area di Pastina, che riporta avanti i suoi all’intervallo. I padroni di casa sembrano in gestione nel corso del secondo tempo, ma al 64’ Distefano da due passi riesce a insaccare il 2-2 che significa un punto per parte: il Padova tocca quota 15 punti, l’Empoli resta in zona retrocessione a quota 9 ma ora più vicino alla salvezza.

LE ALTRE PARTITE

Due vittorie casalinghe di misura per Cesena e Juve Stabia: i romagnoli piegano il Catanzaro 1-0 grazie alla rete di Gelli all’83’, su assist dell’ex Juventus Frabotta. I bianconeri si uniscono al grande gruppo di squadre (ben sei) a quota 15 punti, i calabresi rimangono fanalino di coda di questa Serie B a 6 punti (settimo ko stagionale). La Juve Stabia invece supera 1-0 l’Arezzo e sale a 12 punti: ai campani basta la rete di Sibilli al secondo minuto per avere la meglio sui toscani, che vengono anche sorpassati in classifica (11 punti).

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