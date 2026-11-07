Nazionale, la prima volta di Matteo Palma: convocato al posto di Mancini infortunato

Una novità e un forfait, si aggiorna la lista dei convocati. Dopo il via libera della Fifa per il cambio di nazionalità sportiva di Matteo Palma, il Ct Roberto Mancini ha deciso di chiamarlo per i match con Francia e Belgio, ultimi due impegni per l'Italia nel girone di Nations League in programma rispettivamente giovedì 12 novembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Per il difensore classe 2008 dell'Udinese si tratta della prima volta in Nazionale. Non potrà invece rispondere alla convocazione Gianluca Mancini: il difensore della Roma, costretto a dare forfait a causa di un infortunio, resterà presso il club di appartenenza per seguire le terapie del caso. Gli Azzurri si raduneranno domani sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove lunedì pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento.