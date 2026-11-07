Napoli, salta all'ultimo la conferenza stampa di Allegri: la ricostruzione

Colpo di scena in casa Napoli. Alla vigilia della sfida in casa Lazio il club azzurro ha deciso di annullare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. A colpire sono le tempistiche, dato che la sala stampa a Castel Volturno era gremita e si aspettava solo l'arrivo del tecnico toscano.
Poi il cambio in corsa su indicazione di De Laurentiis come raccontato da Sky Sport: una scelta che ha colto di sorpresa lo stesso Allegri, che aveva dato la disponibilità a presentarsi davanti ai giornalisti. Il motivo? L'intenzione di mantenere un profilo basso e di far parlare solo il campo, domani, azzerando le chiacchiere a poche ore da un appuntamento delicato per la stagione del Napoli al Maradona.