Torino-Lecce al via con 16 minuti di ritardo: il motivo è quasi incredibile

Torino-Lecce è iniziata con circa 15 minuti di ritardo. Con le squadre già in campo e pronte al fischio d’inizio, dopo il minuto di raccoglimento per la morte di de Miguel, l’arbitro Feliciani non ha fischiato l’inizio della gara per via di un problema che di certo non si vede spesso: la linea di porta sotto la Maratona, quella della porta del Lecce, che non era perfettamente dritta ed è stata quindi frettolosamente sistemata dagli addetti dell’Olimpico Grande Torino per permettere il regolare funzionamento della goal line technology. Sulle tribune dello stadio c’è anche Orsato, che è sceso in campo per seguire le operazioni che hanno rimesso a posto il campo e permesso l’inizio della gara.