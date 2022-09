Serie B: il Südtirol stende in rimonta il Pisa con Rover

SERIE B

A Bolzano finisce 2-1: gli altoatesini battono la squadra di Maran

© pisa calcio Nella quarta giornata di Serie B la neopromossa Südtirol trova i primi tre punti contro il Pisa, 2-1 il risultato finale. Al Marco Druso la squadra di Maran passa in vantaggio al 21’ con Ionita, ma gli altoatesini trovano la rimonta grazie alla doppietta di Matteo Rover. L’attaccante ventitreenne segna entrambe le reti su rigore (34’ e 63’). Con questa vittoria, la formazione di Bisoli si porta a 3 punti. I toscani, invece, restano a quota 1.

Una vittoria che significa primi tre punti nella serie B. Così il Südtirol, con una grande prestazione, batte il Pisa di Maran per 2-1. Al Marco Druso va in scena un primo tempo equilibrato. Gli altoatesini spingono nei primi quindici minuti di gara costringendo il numero uno nerazzurro a diversi interventi. I toscani iniziano ad accelerare e al 21’ trovano il vantaggio: Nagy serve Ionita che di testa insacca. Dopo la mezz’ora il Südtirol si affaccia nella metà campo del Pisa: Odogwu entra in area e viene messo a terra da Rus. L'arbitro indica il dischetto: Rover dagli undici metri non sbaglia, 1-1. Nella ripresa, entrambi gli allenatori cambiano qualcosa per provare a giocarsi il tutto per tutto. Ecco che un episodio al 59’ cambia completamente la partita: Crociata viene messo a terra nell’area nerazzurra, l’arbitro lascia inizialmente proseguire e viene richiamato dal Var. Dopo aver rivisto l’azione assegna il calcio di rigore e dal dischetto, ancora una volta, Rover non sbaglia. Al 63’ porta sul 2-1 i padroni di casa. La squadra di Maran prova in tutti i modi a cercare il pareggio ma al triplice fischio finale a festeggiare per la prima volta è il Südtirol.