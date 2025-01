Serie B: il Sassuolo si arrende al Picco, la doppietta di Vignali fa volare lo Spezia

Colpo d’alta quota per lo Spezia, che si impone per 2-1 tra le mura casalinghe del Picco contro la capolista Sassuolo. I bianconeri spingono subito forte in avvio, colpendo subito all’ottavo minuto di gioco: Vignali entra in area sulla destra, sterza sul mancino e calcia forte, con il tiro (deviato leggermente) che buca un non perfetto Moldovan. Al 23’ viene espulso l’allenatore degli ospiti Fabio Grosso, per via di un’invasione di campo piuttosto evidente. Nonostante il cartellino rosso all’allenatore, i neroverdi riescono a pareggiare: al 35’ Mulattieri sfrutta l’assist di Laurienté e fa 1-1. Un bel primo tempo si chiude in parità, con una rete per parte. Per tutto il secondo tempo la squadra di D’Angelo gestisce il possesso, cercando di innescare i fratelli Esposito per inventare davanti. Al 75’ ecco che arriva il gol partita dei liguri: Kouda apparecchia ancora una volta per Vignali, che firma la sua doppietta personale con il diagonale destro da tre punti. Nel finale gli ospiti tentano un tiepido forcing per il nuovo pareggio, ma le energie si esauriscono e l'incontro tramonta senza ulteriori marcature. Vince lo Spezia 2-1 e sale a 45 punti, a -2 dal Pisa. La squadra di Inzaghi, vincendo domenica in casa con la Salernitana, oltre a ristabilire i cinque punti di vantaggio sullo Spezia, può tornare a -2 dal Sassuolo, fermo a 52 in vetta.