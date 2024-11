Serie B: la Cremonese vince ancora, pazzo 3-3 tra Sampdoria e Catanzaro

Quindicesima giornata di Serie B: seconda vittoria consecutiva per la Cremonese, che con il 4-0 in casa del Sudtirol è la “prima delle altre” alle spalle di Sassuolo, Spezia e Pisa: a segno Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca. Tripletta pazzesca per Iemmello, ma il Catanzaro (in dieci uomini) viene ripreso nel finale per 3-3 in casa della Sampdoria. Il Bari non va oltre l’1-1 in casa del Brescia, 2-2 tra Cittadella e Juve Stabia.