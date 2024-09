Serie B: la Cremonese torna seconda, sconfitto il Catanzaro

SERIE B

I grigiorossi si fanno raggiungere nel primo tempo e rischiano nella ripresa, prima dell'apoteosi al 90': il Var corregge Pezzuto e convalida il 2-1 di Barbieri

© X La 6a giornata della Serie B si apre con la grande esultanza della Cremonese, che sconfigge 2-1 il Catanzaro e si porta al secondo posto: 10 punti per Stroppa, che al momento è il primo inseguitore della capolista Pisa (11). Match equilibrato e ricco d'emozioni, quello del Ceravolo. Castagnetti la sblocca dopo cinque minuti, ma Compagnon pareggia al 28'. Nel finale il gol-vittoria, che porta la firma dell'ex juventino Tommaso Barbieri (90').

Una partita ad altissima tensione premia la Cremonese, che espugna il Ceravolo: 2-1 sul Catanzaro dopo una ripresa in trincea. Contro gli ex Fulignati e Vandeputte, entrambi titolari, i padroni di casa provano inizialmente a comandare il gioco e vengono puniti. La Cremonese passa infatti dopo soli cinque minuti col tiro-cross di Castagnetti, che sorprende i difensori e non lascia scampo a Pigliacelli. È 1-0 e i grigiorossi sfiorano anche il bis con Vazquez e Collocolo, fermando proprio dal portiere. Gol sbagliato e gol subito al 28', con l'errore di Vandeputte e il pari del Catanzaro. L'uno-due tra Situm e Compagnon porta l'ex juventino a tu per tu con Fulignati, col tocco vincente per l'1-1. Nel finale spinge ancora la Cremonese, ma De Luca non riesce a trovare il nuovo vantaggio e si va al riposo sul risultato di parità. La ripresa viene scandita dai tentativi continui della squadra di casa, che butta il cuore oltre l'ostacolo inseguendo la vittoria. Pagano sfiora il gol e Antov rischia di regalare il vantaggio al Catanzaro con un clamoroso autogol, prima dell'epilogo a sorprese. La Cremonese segna e vince infatti al 90': assist di Johnsen e tocco in rete di Barbieri. Il gol viene inizialmente annullata per offside, ma il Var sconfessa (giustamente) la decisione del campo. Nel finale c'è spazio anche per il tris mancato da Vandeputte, che esce nel recupero subendo i fischi del suo vecchio pubblico. Esultano i grigiorossi, che salgono a quota 10 punti e sono secondi dietro al Pisa (11). Si ferma a quota sei, invece, il Catanzaro.