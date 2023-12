Serie B: il Parma si salva al 95’ contro il Palermo, il Como stende il Modena

SERIE B

Pazzo 3-3 al Tardini, i ducali segnano due gol nel recupero: Fabregas piega 2-1 gli emiliani

© twitter Nella 16a giornata di Serie B pazzo 3-3 tra Parma e Palermo: rosanero avanti con la doppietta di Brunori (il primo da centrocampo), poi Estevez che accorcia le distanze. Segre illude Corini all’86’, poi sul 3-1 i ducali segnano due reti nel recupero e la pareggiano al 95’ con Charpentier. Ne approfitta il Como di Fabregas, che piega 2-1 tra le mura casalinghe il Modena grazie a Verdi e Gabrielloni e va a -3 dalla capolista, mentre Reggiana-Brescia termina 1-1.

PARMA-PALERMO 3-3

Incredibile 3-3 al Tardini tra Parma e Palermo. Ritmi altissimi in avvio, e dopo tre minuti di gioco i rosanero sono avanti: capolavoro pazzesco di Brunori, che riceve palla poco dopo la metà campo, vede Chichizola fuori dai pali e fa partire il sinistro dalla lunghissima distanza che vale l’1-0. La reazione dei padroni di casa è rabbiosa, ma dopo pochi minuti la squadra di Corini trova il raddoppio: al 18’ è ancora Brunori il protagonista assoluto, questa volta con un destro a girare delizioso dal limite dell’area, per il 2-0 ospite. Gli uomini di Pecchia cercano tiepidamente di accorciare le distanze, ma il primo tempo si chiude con i siciliani avanti di due gol. In avvio di ripresa gli emiliani accorciano subito le distanze, con la botta di Estevez che trova una deviazione e beffa Pigliacelli. Il Parma ci prova, ma all’86 cade ancora una volta, con Segre che cala il tris in contropiede. Il neoentrato Mihaila prova a dare le ultime speranze ai gialloblù al 91’ con il gol del 3-2, e al 95’ i ducali completano la folle rimonta: pallone disperato messo dentro l’area da Bernabè e incornata vincente di Charpentier, che sigla il 3-3 finale. Il Parma sale a 34 punti ed è in prima posizione in solitaria, a +1 sul Venezia. Il Palermo, beffato nel recupero, tocca quota 25 punti, in ottava posizione e ai margini della zona play-off.

COMO-MODENA 2-1

Ne approfitta il Como, che stende 2-1 il Modena e va a -3 dalla capolista. Dopo il fischio d’inizio i canarini provano a fare la partita, gestendo a lungo il possesso del pallone e impostando il ritmo della gara. La squadra di Fabregas fatica a spostare l’inerzia dalla sua parte, ma al 42’ riesce inaspettatamente a stappare la partita: calcio di rigore conquistato e trasformato da Simone Verdi, che firma l’1-0 pochi minuti prima del duplice fischio. Nella ripresa gli emiliani tornano a spingere, e al 59’ riescono a trovare il pari con il tocco sottomisura di Zaro, che viene confermato dopo un controllo del Var e vale l’1-1. Gli uomini di Bianco, galvanizzati dal pari, continuano a premere sull’acceleratore, ma sul rettilineo finale la squadra di Fabregas riesce a spuntarla: all’87’ è Gabrielloni a regalare i tre punti al tecnico spagnolo, che trionfa 2-1. Vince il Como e sale a 31 punti in classifica, sempre al terzo posto ma a -2 dal Venezia e a -3 dal Parma. Rimane a quota 26 il Modena, al settimo posto.

REGGIANA-BRESCIA 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Reggiana e Brescia, il tabellino al triplice fischio recita 1-1. Prima frazione di gioco dalle poche emozioni: l’avvio è appannaggio degli ospiti, ma con il passare dei minuti la squadra di Nesta cerca di prendere il controllo della gara. Le occasioni tuttavia latitano da entrambe le parti, con il risultato che all’intervallo è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa i granata cercano a costruire qualcosa in più, con il neoentrato Girma che colpisce subito un palo con il sinistro. È proprio il numero 80 a portare in avanti i suoi, e lo fa al 76’ con il tocco sottomisura dopo il bel cross dalla destra di Djamanca. Dopo aver siglato il vantaggio Grima diventa protagonista in negativo per i suoi all’84’, quando prende il secondo cartellino giallo, lasciando la Reggiana in dieci uomini. La formazione allenata da Maran ne approfitta nel finale, con Moncini che al 92’ trasforma il calcio di rigore che vale l’1-1. Un punto per parte, con il Brescia che sale a 19, due punti in più rispetto ai 17 totalizzati dalla Reggiana fin qui.

