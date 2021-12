Serie B, il Parma non vince più: con il Perugia è 1-1

SERIE B

Si allunga a sei la striscia di partite consecutive senza vincere per il Parma, che aveva iniziato la sua avventura in Serie B con ben altre prospettive. Nella diciassettesima giornata, i ducali non vanno oltre l’1-1 casalingo con il Perugia, raggiunti dal gol di Sgarbi in avvio di ripresa dopo essere passati in vantaggio all’11’ con Inglese. Gli umbri raccolgono il quinto risultato utile consecutivo e sono ottavi in classifica. ipp

PARMA-PERUGIA 1-1

Il Parma non si ricorda più come si vince. Gli emiliani pareggiano 1-1 contro il Perugia e rischiano di venire pericolosamente risucchiati nella zona playout. I ducali sbloccano l’incontro dopo appena una decina di minuti, quando Inglese spedisce in rete un tirocross basso di Rispoli. Gli umbri provano a reagire, ma la girata di prima intenzione di De Luca non trova lo specchio della porta. Dall’altra parte Chichizola respinge l’iniziativa di Sohm. Il Perugia rientra dagli spogliatoi con l’atteggiamento giusto e trova il pareggio dopo appena 3’: sul corner di Burrai, Sgarbi prende il tempo a Danilo e con una girata al volo buca Buffon per l’1-1. I ducali cercano di tornare in vantaggio, ma il tiro di Inglese dall’altezza del dischetto è centrale e viene controllato da Chichizola. È l’ultimo sussulto: il pareggio, quinto risultato utile consecutivo, tiene il Perugia in ottava posizione, a quota 26, mentre il Parma, che non vince da sei partite, va a 20.