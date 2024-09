Serie B: vittorie pesanti per Brescia e Palermo, cadono Cremonese e Sudtirol

SERIE B

Le Rondinelle piegano 3-2 i grigiorossi nel derby lombardo e accorciano a -4 dalla vetta. Tornano alla vittoria anche i rosanero, 3-1 a Bolzano

© italyphotopress Nel posticipo della 7ª giornata di Serie B, il Brescia supera 3-2 la Cremonese al Rigamonti e sale al 3° posto in classifica. Besaggio (6’), Borrelli (34’) e Verreth (39’) portano avanti di tre gol le rondinelle, che poi subiscono le reti di Nasti (71’) e Buonaiuto (81’), tremando nel finale. Sorride anche il Palermo, che passa 3-1 sul campo del Sudtirol: a segno Baniya (20’), Diakite (63’) e Insigne (81’). Vano il pareggio di Casiraghi (52’).

Vedi anche Serie B Serie B: la Juve Stabia infligge la prima sconfitta al Pisa, Cesena straripante

BRESCIA-CREMONESE 3-2

Derby lombardo al Rigamonti, dove il Brescia ospita la Cremonese in un match che vale la zona nobile della classifica. I padroni di casa iniziano forte e si portano in vantaggio già al 6’: Besaggio è il più lesto nel ribadire in rete la respinta di Fulignati su un iniziale tiro di Dickmann. La Cremonese incassa il colpo e prova a controbattere con Zanimacchia, che per poco non pareggia con la complicità di una deviazione di Adorni. Dalla parte opposta, a mangiarsi l’occasione del raddoppio è invece Juric, prima della traversa di Olzer. Le rondinelle dominano e al 34’ raddoppiano con Borrelli, autore di una grande azione personale. Passano cinque minuti e Verreth confeziona il 3-0, mettendo il proprio nome sul tabellino dei marcatori con uno splendido calcio di punizione dai venticinque metri. La Cremonese torna in campo nella ripresa con una montagna da scalare e inizia a farlo accorciando le distanze al 71’: corner velenoso di Vandeputte e colpo vincente di Nasti, ultimo a toccare in mischia. La squadra di Stroppa inizia a crederci e all’81’ segna di nuovo: questa volta a bucare Lezzerini è Buonaiuto, direttamente su calcio di punizione. La Cremo ci prova fino alla fine, ma non il pareggio non arriva. Vince dunque il Brescia, che torna al successo dopo la sconfitta di Pisa e sale al terzo posto in classifica: le rondinelle ora hanno infatti 12 punti (-4 dal Pisa capolista). Terza sconfitta in campionato invece per la Cremonese, che resta ferma a 10 punti.

SUDTIROL-PALERMO 1-3

Allo stadio Marco Druso di Bolzano è il Sudtirol a partire subito all’attacco, rendendosi pericoloso dopo pochi minuti sia con Tait che con Rover. A sbloccare la partita è però il Palermo al 20’, sugli sviluppi di un calcio di punizione: Ranocchia si incarica della battuta e serve a centro area un cross teso, per l’incornata vincente di Baniya. Si tratta del primo gol in Serie B per il difensore rosanero. I padroni di casa provano allora a controbattere sempre su calcio piazzato: Tait disegna una parabola insidiosissima da corner, ma non viene premiato dai compagni. A scaldare i guantoni di Desplanches con un gran tiro dalla distanza è quindi Rover, ma il copione si ripete: il Sudtirol gioca meglio, ma non riesce a pungere. A sfiorare il raddoppio in pieno recupero di primo tempo è allora Henry: il francese cerca una finezza di tacco, mancando per pochissimo la deviazione vincente. Il Sudtirol pareggia quindi il match al 52’: punizione deliziosa di Casiraghi, con il pallone che si infila dritto sotto l’incrocio dei pali. È la serata dei calci piazzati e lo ribadisce al 63’ il Palermo: Ranocchia disegna un’altra punizione perfetta per la testa di Diakite, che riporta gli ospiti avanti 2-1. La squadra di Dionisi sfiora quindi il terzo gol ancora su calcio di punizione, prima di trovarlo su azione con Insigne a dieci dalla fine. È la rete che chiude il match e che permette al Palermo di tornare alla vittoria e salire a 11 punti in classifica (-5 dal Pisa capolista). A 9 resta invece il Sudtirol, che incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare.