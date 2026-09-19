Roma, Balerdi: "Io come Baresi per Gasp? Resto umile. Inter, sfida che cambia la stagione"

19 Set 2026 - 16:09
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Gian Piero Gasperini ha paragonato le caratteristiche tecniche di Leonardo Balerdi a quelle del leggendario Franco Baresi. Il difensore della Roma ha "risposto" in un'intervista a Dazn France: "Ero il primo ad esserne felice, ma di Baresi ce n'è solo uno e ha fatto qualcosa di straordinario nel calcio. È un qualcosa che mi motiva a fare bene, devo restare umile e continuare a lavorare". L'argentino si è trasferito nella Capitale dopo 6 anni al Marsiglia: "Era il momento giusto, volevo conoscere un campionato nuovo e mettermi alla prova in modo diverso. Quando è arrivata la Roma ero molto contento, la storia del club mi affascinava fin da piccolo e volevo anche giocare in Italia. Inoltre, quest'anno la Roma giocava la Champions League e per me è sempre un piacere disputare questa competizione".

Ogni pensiero è rivolto al big match contro l'Inter: "Come a Marsiglia, anche qui allo stadio sento molta passione. Questa gara sarà davvero importante: sappiamo cosa ha fatto l'Inter negli ultimi anni e per questo abbiamo entusiasmo e voglia di affrontarla. Siamo pronti e sento che può essere una di quelle partite che possono cambiare tutta la stagione".

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