Palermo, bufera social per il rigore contro la Juve Stabia: "Uguale a Loftus-Corvi"

Nel "clima insopportabile" (come ha detto Gravina) che circonda gli arbitri italiani ogni occasione è buona per fare polemica. E in questo caso l'occasione viene da Palermo-Juve Stabia 2-2, anticipo dell'infrasettimanale di Serie B in cui l'arbitro Dionisi ha concesso ai rosanero il rigore del momentaneo 1-1 dopo essere stato richiamato dal Var perché Bani è stato colpito dal portiere avversario Confente in area dopo averlo anticipato. Un contatto che molti utenti hanno definito "uguale" a quello tra Corvi e Loftus-Cheek in Milan-Parma che è costato un brutto infortunio al centrocampista rossonero ma non è stato punito con il calcio di rigore (i gialloblù hanno poi vinto 1-0).