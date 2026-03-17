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SERIE B

Palermo, bufera social per il rigore contro la Juve Stabia: "Uguale a Loftus-Corvi"

17 Mar 2026 - 21:01
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Nel "clima insopportabile" (come ha detto Gravina) che circonda gli arbitri italiani ogni occasione è buona per fare polemica. E in questo caso l'occasione viene da Palermo-Juve Stabia 2-2, anticipo dell'infrasettimanale di Serie B in cui l'arbitro Dionisi ha concesso ai rosanero il rigore del momentaneo 1-1 dopo essere stato richiamato dal Var perché Bani è stato colpito dal portiere avversario Confente in area dopo averlo anticipato. Un contatto che molti utenti hanno definito "uguale" a quello tra Corvi e Loftus-Cheek in Milan-Parma che è costato un brutto infortunio al centrocampista rossonero ma non è stato punito con il calcio di rigore (i gialloblù hanno poi vinto 1-0). 

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