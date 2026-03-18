Allarme Italia in vista dei playoff Mondiali: Tonali esce per infortunio contro il Barcellona

È allarme in casa azzurra in vista dei playoff Mondiali. Sandro Tonali è uscito per infortunio al minuto 55' del ritorno degli ottavi di Champions League tra il suo Newcastle e il Barcellona al Camp Nou. Il centrocampista, intervenendo in chiusura su Fermin Lopez, ha rimediato una botta alla coscia sinistra ed è uscito dal campo accompagnato da un membro dello staff medico dei Magpies. L'Italia giocherà il 26 marzo a Bergamo in semifinale contro l'Irlanda del Nord. L'eventuale finale è in programma il 31 contro Galles o Bosnia.