Champions: ai quarti big match Bayern-Real e derby Barça-Atletico

Bayern Monaco-Real Madrid sarà il big match dei quarti di finale di Champions League, poi il derby spagnolo tra i catalani del Barcellona e l'Atletico Madrid. Sfida equilibrata tra i campioni in carica del Paris Saint Germain e gli inglesi del Liverpool; più agevole sulla carta per l'Arsenal la sfida con lo Sporting Lisbona. In totale si affronteranno tre squadre spagnole, due inglesi, una portoghese, una francese e una tedesca. Le gare di andata si giocheranno il 7 e 8 aprile, quelle di ritorno e il 14 e 15 aprile.

Questo il quadro completo delle partite:

- Paris Saint Germain (Fra)-Liverpool (Ing)

- Real Madrid (Spa)-Bayern Monaco (Ger)

- Barcellona (Spa)-Atletico Madrid (Spa)

- Sporting Lisbona (Por)-Arsenal (Ing).