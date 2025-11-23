Logo SportMediaset

Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: il Modena pareggia ancora, il Mantova ribalta lo Spezia

I Canarini non vanno oltre lo 0-0 col Sudtirol, ma risalgono comunque al primo posto, in attesa di Monza-Cesena

23 Nov 2025 - 17:00
© Modena X

© Modena X

La domenica della 13ª giornata di Serie B vede un altro pareggio del Modena, fermato sullo 0-0 dal Sudtirol al Braglia. Questo risultato permette comunque ai Canarini di riagganciare il primo posto, in attesa di Monza-Cesena. Nelle retrovie della classifica, il Mantova ribalta invece 4-1 lo Spezia al Martelli, dove a decidere il match a favore dei lombardi sono i gol di Ruocco, Cella e Marras (doppietta): inutile il vantaggio iniziale di Aurelio.

MODENA-SUDTIROL 0-0
Fermato sul pareggio a Frosinone prima della sosta, il Modena accoglie il Sudtirol al Braglia, dove i padroni di casa giocano un primo tempo migliore rispetto agli avversari, ma non riescono a trovare il guizzo per stappare il risultato. All’intervallo regge infatti lo 0-0, con l’Alto che al 65’ va poi a un passo dal vantaggio: Odogwu innesca di tacco Tronchin, il cui tiro non beffa per poco Chichizola. Dalla parte opposta è invece Adamonis a parare su Sersanti, mentre Tonoli sfiora il gol a dieci minuti dal novantesimo. La gara non si sblocca e, allora, il triplice fischio ufficializza lo 0-0 finale. Il Modena colleziona, dunque, il secondo pari consecutivo e si porta a quota 26 punti. A 13 sale invece il Sudtirol.

MANTOVA-SPEZIA 4-1
Sfida in zona salvezza al Martelli, dove il Mantova ospita lo Spezia. Pronti, via e la squadra di Donadoni è subito avanti. Aurelio sigla, infatti, l’1-0 per i liguri già al quarto minuto, rendendo così vana l’iniziale parata di Festa sul colpo di testa di Vlahovic. Gli ospiti giocano meglio e sfiorano pure il raddoppio, mentre Mascardi riesce a stoppare due offensive del Mantova alla mezz’ora. I virgiliani crescono però con il passare dei minuti e al 33’ pareggiano: a timbrare l’1-1 è Ruocco, bravo nel trovare il tap-in vincente dopo che Mascardi aveva allungato goffamente sulla traversa l’inzuccata di Mancuso. La formazione di Possanzini prende fiducia e al 58’ ribalta il risultato: Cella segna il 2-1, sul cross di Artioli. Aurelio sfiora poi il pareggio, prima della doppietta con cui Marras sigilla il match tra l’81’ e il 92’, per il 4-1 finale. Il Mantova infila così la terza vittoria di fila e sale a 14 punti, lasciando fermo a 8 lo Spezia, che chiude pure in dieci per l’espulsione di Cassata al 94’.

serie b
modena
monza

