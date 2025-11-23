Mondiale U18, Favo verso semifinale con Austria: "Non sarà gara semplice"

Dopo aver dominato il Gruppo A - chiuso a punteggio pieno battendo nell'ordine i padroni di casa del Qatar (1-0), la Bolivia (4-0) e il Sudafrica (3-1) - e aver eliminato la Cechia ai sedicesimi di finale (2-0), l'Uzbekistan - campione d'Asia - agli ottavi (3-2) e il Burkina Faso ai quarti (1-0), la Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo si appresta a disputare la semifinale del Mondiale Under 17, la prima della storia azzurra nella competizione in sette partecipazioni (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025). Domani (ore 16.30 locali/14.30 italiane), sul campo 5 dell'Aspire Zone di Doha, gli Azzurrini affronteranno i pari età dell'Austria, che hanno superato il Giappone per 1-0 sul campo 3. "Rispettiamo molto l'Austria - sottolinea il tecnico azzurro -, una squadra solida, concreta, sorniona e organizzata. Sa cosa fare e lo fa bene. Come noi, fino ad oggi, ha vinto tutte le partite, senza mai arrivare alla lotteria dei rigori. È una squadra difficile da affrontare perché sa rapportarsi bene con l'avversario di turno. Sarà una gara bella, tattica e impegnativa, anche perché questa è ormai una maratona: giocheremo la settima partita consecutiva. A questo punto non si fanno calcoli, e noi non li abbiamo mai fatti, restando fedeli alla nostra idea e ai nostri principi di gioco. Non sarà semplice per noi, ma non lo sarà neanche per loro". L'Italia, che dovrà fare a meno dello squalificato David Marini in difesa, ieri pomeriggio si è allenata al centro sportivo Al Thumama e oggi svolgerà la rifinitura prepartita in vista del match contro gli austriaci.
L'Austria di Hermann Stadler si è qualificata alla rassegna iridata di categoria grazie al secondo posto, con 5 punti, nel Gruppo A del secondo turno delle qualificazioni europee, disputato dal 19 al 25 marzo in Spagna. Gli austriaci, che hanno chiuso alle spalle della Germania, prima con 7 punti, hanno pareggiato 2-2 con i tedeschi (19 marzo) e 3-3 con i padroni di casa spagnoli (25 marzo), oltre a vincere 2-1 contro la Norvegia (22 marzo). La formazione di Stadler, che dovrà fare a meno di Ifeanyi Ndukwe in difesa, ha staccato il biglietto per le semifinali della Coppa del Mondo Under 17 dopo aver superato martedì il Giappone per 1-0, grazie al gol del centrocampista del Liefering Johannes Moser al 49'. Prima, l'Austria ha eliminato la Tunisia con un 2-0 ai sedicesimi (15 novembre) e l'Inghilterra con un netto 4-0 agli ottavi (18 novembre). Ancora prima, ha dominato il Gruppo L, chiuso al primo posto a punteggio pieno (9 punti), superando nell'ordine l'Arabia Saudita per 1-0 all'esordio (5 novembre), il Mali per 3-0 (8 novembre) e la Nuova Zelanda per 4-1 (11 novembre). Questa è la terza partecipazione della Nazionale austriaca al Mondiale Under 17, dopo quelle del '97 in Egitto e del 2013 negli Emirati Arabi Uniti, entrambe terminate alla fase a gironi. I precedenti in categoria tra Italia e Austria sono complessivamente 33: 16 vittorie azzurre, 6 pareggi e 11 successi austriaci. Il primo risale al 4 aprile 1958, in occasione del Torneo Otto Nazioni, quando gli Azzurrini vinsero 2-0 grazie ai gol di Carlo Volpi al 20' e Roberto Oltramari al 30'. L'ultimo è un doppio test amichevole, andato in scena questa stagione, che vide la squadra di Massimiliano Favo perdere, prima per 2-1 e poi per 1-0 rispettivamente il 9 e il 12 ottobre.