Mondiale U18, Favo verso semifinale con Austria: "Non sarà gara semplice"

Dopo aver dominato il Gruppo A - chiuso a punteggio pieno battendo nell'ordine i padroni di casa del Qatar (1-0), la Bolivia (4-0) e il Sudafrica (3-1) - e aver eliminato la Cechia ai sedicesimi di finale (2-0), l'Uzbekistan - campione d'Asia - agli ottavi (3-2) e il Burkina Faso ai quarti (1-0), la Nazionale Under 18 del tecnico Massimiliano Favo si appresta a disputare la semifinale del Mondiale Under 17, la prima della storia azzurra nella competizione in sette partecipazioni (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025). Domani (ore 16.30 locali/14.30 italiane), sul campo 5 dell'Aspire Zone di Doha, gli Azzurrini affronteranno i pari età dell'Austria, che hanno superato il Giappone per 1-0 sul campo 3. "Rispettiamo molto l'Austria - sottolinea il tecnico azzurro -, una squadra solida, concreta, sorniona e organizzata. Sa cosa fare e lo fa bene. Come noi, fino ad oggi, ha vinto tutte le partite, senza mai arrivare alla lotteria dei rigori. È una squadra difficile da affrontare perché sa rapportarsi bene con l'avversario di turno. Sarà una gara bella, tattica e impegnativa, anche perché questa è ormai una maratona: giocheremo la settima partita consecutiva. A questo punto non si fanno calcoli, e noi non li abbiamo mai fatti, restando fedeli alla nostra idea e ai nostri principi di gioco. Non sarà semplice per noi, ma non lo sarà neanche per loro". L'Italia, che dovrà fare a meno dello squalificato David Marini in difesa, ieri pomeriggio si è allenata al centro sportivo Al Thumama e oggi svolgerà la rifinitura prepartita in vista del match contro gli austriaci.