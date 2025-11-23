Verona, Zanetti: "Presi due gol nei momenti migliori"

Resta a lungo chiuso negli spogliatoi con la squadra Paolo Zanetti dopo la sconfitta del suo Verona contro il Parma. "Mi prendo la responsabilità dell'orrore di Giovane - afferma il tecnico gialloblù- abbiamo fatto una prestazione buona, ma abbiamo preso due gol nei momenti migliori per noi. Ora dobbiamo reagire nel modo giusto e non abbatterci. Ora si vede se siamo squadra. Sento la piena fiducia anche della società che ci è venuta a trovare in spogliatoio". "Hanno ragione - aggiunge Zanetti - i tifosi a contestare. Abbiamo avuto il pieno controllo della partita, poi quell'episodio del secondo gol ci ha spenti. Creiamo tanto, ma dobbiamo essere cinici e soprattutto non possiamo regalare gol agli avversari. Devo essere io a trovare soluzioni".