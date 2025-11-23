Logo SportMediaset

Calcio

Verona, Zanetti: "Presi due gol nei momenti migliori"

23 Nov 2025 - 17:05

Resta a lungo chiuso negli spogliatoi con la squadra Paolo Zanetti dopo la sconfitta del suo Verona contro il Parma. "Mi prendo la responsabilità dell'orrore di Giovane - afferma il tecnico gialloblù- abbiamo fatto una prestazione buona, ma abbiamo preso due gol nei momenti migliori per noi. Ora dobbiamo reagire nel modo giusto e non abbatterci. Ora si vede se siamo squadra. Sento la piena fiducia anche della società che ci è venuta a trovare in spogliatoio". "Hanno ragione - aggiunge Zanetti - i tifosi a contestare. Abbiamo avuto il pieno controllo della partita, poi quell'episodio del secondo gol ci ha spenti. Creiamo tanto, ma dobbiamo essere cinici e soprattutto non possiamo regalare gol agli avversari. Devo essere io a trovare soluzioni".

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

01:14
MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

00:21
MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

04:22
DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

02:31
DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

02:53
DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

01:57
