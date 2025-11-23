Pisa, Gilardino: "Contro il Sassuolo subito riattaccare la spina"

La sosta è arrivata con il Pisa che aveva collezionato cinque risultati utili consecutivi: "Per questo - spiega il tecnico - dobbiamo essere bravi subito a riaccendere l'interruttore a livello emotivo, a livello di presenza all'interno della partita contro il Sassuolo, questo sarà determinante". Gli emiliani, osserva Gilardino, "stanno facendo molto bene, sono una squadra che ha grande qualità, con tanti giocatori che hanno fatto per molti anni questa categoria, giocatori capaci nell'uno contro uno ma anche fisico e un allenatore come Fabio Grosso che ha vinto il campionato di serie B nella scorsa stagione e quest'anno sta facendo molto bene e ha dato un'identità e un Dna molto chiaro a questa squadra: quindi sarà una partita sicuramente con tantissime insidie". Infine, l'allenatore pisano si sofferma sul momento della sua squadra: "Noi stiamo facendo un certo tipo di campionato, loro stanno dimostrando con le loro qualità tecniche e con la loro squadra che stanno appartenendo a un altro tipo di fascia per questo noi dobbiamo avere un'idea chiara di dove andiamo a giocare ma dobbiamo mettere in campo anche coraggio e personalità".