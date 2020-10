Serie B: il Lecce riprende la Cremonese, 2-2 al Via del Mare

SERIE B

Pari e spettacolo nel posticipo della quarta giornata di Serie B. Al Via del Mare, infatti, finisce 2-2 tra Lecce e Cremonese al termine di una partita dai due volti: grigiorossi avanti di due reti nel primo tempo grazie ai gol di Gaetano al 30' e Valzania al 34'. Gli uomini di Corini, però, rimontano nella ripresa grazie al destro di Dermaku, che accorcia le distanze al 47', e alla conclusione di Coda, che al 64' trova il pareggio.

Al Via del Mare vanno in scena due metà di gara diametralmente opposte. Alla mezz'ora, infatti, la Cremonese passa in vantaggio grazie alla punizione di Gaetano che, deviata dalla barriera, sorprende Gabriel. Quattro minuti dopo, è già 2-0 grazie al gran sinistro di Valzania al 34'. Nella ripresa, però, è tutto un altro Lecce, che accorcia subito le distanze con il gol di Dermaku, arrivato dopo una conclusione deviata di Coda. Proprio l'ex Benevento, al 64', trova il primo gol in giallorosso con un destro da fuori area che sorprende Volpe. Gli ospiti reagiscono con i colpi di testa di Terranova e Ciofani disinnescati da un super Gabriel, mentre il portiere ospite si supera nel finale su Paganini, preservando il pareggio finale: Corini sale a 5 punti, sfuma la prima vittoria per Bisoli, che raggiunge invece quota 3.

RISULTATI E CLASSIFICHE