Serie B, il Lecce espugna Monza. Pisa ko  

SERIE B

I pugliesi vincono 1-0 con i brianzoli e vanno in testa, i toscani cadono con la Reggina. Successi per Ascoli e Cittadella

Il Lecce si aggiudica la sfida d’alta quota con il Monza e sale in vetta alla Serie B. Nella 26ª giornata, i pugliesi vincono 1-0 in Brianza con il rigore di Coda e agganciano la Cremonese in testa a 49 punti. Sconfitta pesante per il Pisa, che viene trafitto dalla Reggina con il gol di Menez in apertura. Il Cittadella stende il Frosinone 3-0 (doppietta di Beretta e rete di Tounkara), l’Ascoli rimonta il Crotone 2-1 con Falasco e Maistro. ipp

ASCOLI–CROTONE 2-1

L’Ascoli ribalta il Crotone nel finale e si aggrappa con le unghie alla zona playoff. I marchigiani si impongono 2-1 davanti al proprio pubblico con una rimonta agli sgoccioli. I calabresi passano avanti al 54’ con Kone, chirurgico nel suo mancino all’angolino su un pallone allontanato con poca precisione dalla difesa avversaria. I bianconeri non ci stanno e pareggiano all’84’ con il sinistro rasoterra di Falasco sugli sviluppi di un corner, per poi compiere il sorpasso al 90’ grazie a Maistro, lesto nel ribadire in rete il rigore respinto da Festa. Ascoli settimo a 42 punti, il Crotone è penultimo a 15 e sembra ormai destinato alla retrocessione.

CITTADELLA–FROSINONE 3-0

Il Cittadella strapazza il Frosinone nella sfida da zona play off e si porta a quota 41, a pari con i ciociari e il Perugia. I veneti vincono 3-0 scrivendo il risultato già nel primo tempo con i propri attaccanti. Gran partita di Beretta, che sblocca il punteggio al 20’ con il tap in vincente dopo un tiro di Tounkara deviato con la schiena da Zampano e poi sigla il 3-0 con un preciso colpo di testa all’angolino al 42’. Nel mezzo il raddoppio di Tounkara, che sfrutta un folle retropassaggio di Balisic (colpevole su ogni gol subito) per partire a campo aperto e appoggiare in rete dopo la prima respinta di Ravaglia. Il Cittadella si conferma squadra da play off, il Frosinone perde un treno importante per avvicinare la promozione diretta.

MONZA–LECCE 0-1

Il Lecce espugna la fortezza di Monza e aggancia la Cremonese in testa alla Serie B. I pugliesi vincono di misura al Brianteo e approfittano dello stop del Brescia per guardare tutti dall’alto. Partenza flash degli ospiti, che dopo appena 7’ colpiscono un palo con il tiro di Listowski dal lato sinistro dell’area di rigore. Il polacco è in forma e segnerebbe anche il vantaggio, ma il Var annulla per fallo di Gargiulo su Di Gregorio. Il Lecce macina gioco e trova l’episodio chiave al 54’: Helgason scappa via in contropiede, Paletta lo atterra appena dentro l’area di rigore. Dal dischetto Coda spiazza Di Gregorio e sigla il gol vittoria. I lombardi provano a reagire e restano in partita dopo l’annullamento della rete di Rodriguez per fuorigioco sul tiro di Coda, ma falliscono il pareggio al 96’ con Gytkjaer, che spara su Gabriel il pallone del possibile 1-1. Successo preziosissimo per i pugliesi, in testa a 49, mentre il Monza rallenta la sua rincorsa e rimane a 44.

REGGINA–PISA 1-0

Il Pisa torna a perdere e fallisce la possibilità di tornare in vetta alla Serie B. I toscani cadono 1-0 sul campo della Reggina, brava a volgere il match a suo favore con il gol di Menez al 12’ e a difendere il risultato nel resto della sfida. Il francese decide l’incontro recuperando palla nell’area di rigore avversaria sullo stop sbagliato di Nagy, per poi mettere a sedere un avversario e infilare all’angolino di sinistro. I toscani reagiscono nella ripresa ma non vanno oltre alla traversa di Idrissa Touré, di testa sugli sviluppi di un corner, e a un paio di tentativi con Lucca e Puscas, neutralizzati da Turati. La Reggina difende l’1-0 e sale a 35 punti, a -6 dai playoff. Il Pisa resta a 46 ed è quarto a pari con il Benevento.

