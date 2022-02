Serie B: il Lecce cade in casa, il Brescia vince e balza in testa alla classifica

SERIE B

Il Cittadella supera 2-1 i pugliesi e la squadra di Inzaghi ne approfitta grazie al 2-0 sull’Ascoli, Benevento travolgente nel 5-0 al Como

Cambia la testa della classifica di Serie B dopo la 25esima giornata. Il Lecce cade a sorpresa 2-1 in casa contro il Cittadella e perde la vetta a favore del Brescia, vincitore invece 2-0 sull’Ascoli grazie a un super Palacio (doppietta). Sorridono anche il Benevento con la goleada 5-0 sul Como e il Frosinone vincitore 3-0 sulla Reggina. Spettacolare derby della Calabria in chiave salvezza: finisce 3-3 tra Crotone e Cosenza. ipp

BENEVENTO-COMO 5-0

Seconda vittoria consecutiva per il Benevento che esce ufficialmente dalla crisi e non lascia scampo al Como, che invece ritrova la sconfitta dopo cinque risultati utili consecutivi. I campani risolvono tutto nel primo tempo: al 10’ Solini colpisce di mano in area, prende il secondo giallo e l’arbitro assegna il rigore al Benevento. Dagli 11 metri trasforma Forte. Passano nove minuti ed è ancora rigore per i padroni di casa, questa volta è Insigne a realizzare. Con un doppio vantaggio e l’uomo in più, i giallorossi giocano in scioltezza e Insigne firma il tris al 38’, poi in avvio di ripresa ancora Forte cala il poker, la cinquina arriva al 62’ con Acampora.

BRESCIA-ASCOLI 2-0

Vola in testa alla classifica il Brescia che si libera dell’Ascoli grazie all’eterno Palacio, capace a 40 anni appena compiuti di fare ancora la differenza per la squadra di Inzaghi. El Trenza mette a segno una doppietta tra il 19’ e il 52’regalando la vetta solitaria a Inzaghi, solo poche settimane fa a un passo dall’esonero. I marchigiani invece perdono l’occasione di entrare in zona playoff.

CROTONE-COSENZA 3-3

Gol e spettacolo nel derby della Calabria fondamentale per la lotta salvezza. Il Crotone agguanta un incredibile pari in pieno recupero, ma entrambe le squadre restano in zona retrocessione. Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo con Laura e Rigione, padroni di casa che recuperano nel giro di quattro minuti in avvio di ripresa con la doppietta di Maric. Quando l’inerzia è tutta dalla parte del Crotone, arriva però il 3-2 del Cosenza di Liotti al 63’. Sembra fatta l’impresa, ma in pieno recupero ancora Maric mette a segno la persona tripletta.

FROSINONE-REGGINA 3-0

Torna alla vittoria dopo tre partite il Frosinone e rientra in zona playoff, mentre la Reggina cade dopo tre vittorie di fila ma resta comunque a metà classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, Charpentier sblocca la situazione in avvio di ripresa. Calabresi costretti a sbilanciarsi e allora al 69’ Ciano raddoppia e chiude definitivamente i conti. Nel finale arriva anche il tris di Canotto.

LECCE-CITTADELLA 1-2

Incredibile caduta interna del Lecce che perde la testa della classifica sotto i colpi del Cittadella. Inizio shock per i pugliesi che vanno in svantaggio dopo appena 29 secondi con il gol di Antenucci, bravo a saltare Lucioni con un tunnel prima di trasformare. I padroni di casa sono spenti e i veneti ne approfittano al 65’ con Tounkara. La sconfitta sembra vicina, ma la squadra di Baroni non molla e Coda al minuto 88’ accorcia le distanze: è troppo tardi e il Lecce scivola al secondo posto con gli stessi punti di Cremonese e Pisa.