Serie B: il Cittadella cade 2-1 contro il Chievo e resta quarto

IL RECUPERO

Nel recupero della 15esima giornata di Serie B il Chievo piega 2-1 il Cittadella e fa un balzo in classifica fino al sesto posto. Padroni di casa in vantaggio al 31’, quando il colpo di testa indisturbato di De Luca, su cross di Renzetti, vale l’1-0 per gli uomini di Aglietti. Bertagnoli riesce poi a raddoppiare al 75’, sei minuti prima della rete della bandiera ospite a opera di Pavan. Secondo ko consecutivo per i padovani, che restano quarti.

Il Cittadella non riesce a sorpassare in seconda posizione Monza e Salernitana ed è costretta, sul campo del Chievo, a subire la seconda sconfitta di fila in campionato, che impone ai granata di restare quarti nella classifica di Serie B. Primi minuti equilibrati nel recupero della 15esima giornata. Poi, al 15’, un colpo di testa di Adorni, su cross di D’Urso, viene deviato in qualche in corner da Mogos, che anticipa il suo compagno di squadra Semper. Il Chievo in un’occasione riparte in contropiede, concluso da un tiro di Garritano bloccato da Maniero. I gialloblù crescono e si portano in vantaggio allo scoccare della mezz’ora: Margiotta serve sulla sinistra Renzetti, il cui cross di prima intenzione trova De Luca, che stacca indisturbato e di testa deposita la palla alle spalle del portiere avversario. In pieno recupero del primo tempo gli ospiti rispondono con Cissé, che sfrutta un cross dalla destra di Ghiringhelli e colpisce di testa, mandando però il pallone fuori.

A inizio ripresa De Luca, servito da Canotto, calcia trovando la deviazione in angolo di Maniero. Sul fronte opposto, il mancino di D’Urso termina un soffio dal palo alla sinistra. Al 64’, grande occasione per il Cittadella: Benedetti mette in mezzo per Cissé, che colpisce di testa trovando la risposta di Semper in due tempi. Risposta immediata del Chievo con Garritano che colpisce l’incrocio dei pali. Al 75’ Bertagnoli sembra chiudere i conti a tu per tu col portiere, servito alla grande da Margiotta, ma il subentrato Pavan accorcia di testa le distanze sulla punizione di Iori a 9’ dalla fine. Tuttavia, questa si rivelerà l’ultima vera occasione del match. Il Chievo ritrova il successo e sale così al sesto posto.