Serie B: il Cagliari batte il Cittadella, esulta il Venezia nel finale. Bene anche Frosinone e Ternana

SERIE B

Vittoria in casa per i sardi contro i veneti. Vittoria per Lucarelli contro Inzaghi

Nelle gare che hanno chiuso la seconda giornata di Serie B, vittoria nel finale per il Cagliari: 2-1 con il Cittadella. Vittoria in extremis in rimonta per il Venezia contro il Südtirol (2-1), decisivo l'autogol di Curto. Sorridono Frosinone e Ternana, che battono rispettivamente il Brescia (3-0) e Reggina (1-0). Pareggio tra Pisa e Como: 2-2 all'Arena Garibaldi, mentre il Cosenza rimonta contro il Modena: è 2-1.

CAGLIARI - CITTADELLA 2-1

Che vittoria interna per il Cagliari contro il Cittadella(2-1). Primi tre punti per Liverani in questo campionato. Neanche il tempo di partire che va vicino al gol il Cittadella: Baldini prova a sorprendere Radunovic da fuori area. Ospiti che trovano la rete con Asencio al 29’. Lancio di Vita, Asencio doma il pallone con un delizioso controllo e in area di destro buca la rete sarda. Nella ripresa Mancosu di testa pareggia i conti, all'87' Makoumbou firma il definitivo sorpasso.

VENEZIA-SÜDTIROL 2-1

Al Druso il Venezia si regala tre punti in questo campionato. Una vittoria sofferta e incredibile quella degli arancioneri arrivata in extremis alla fine della gara. Il primo tempo è equilibrato senza che nessuna delle due squadre trovi lo spunto decisivo per il vantaggio. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo: su errore di Busio, Odogwu insacca di testa al 60’ e segna il primo gol con il Südtirol. Il pareggio arriva all’83 con Cuisance che piazza il sinistro nell'angolo basso, imparabile per Poluzzi. Venezia che spinge e trova la rete della vittoria nei minuti di recupero: un cross basso di de Vries dalla sinistra è insidioso e Curto devia nella propria porta.

FROSINONE-BRESCIA 3-0

Sorride ancora il Frosinone che stende il Brescia per 3-0. I padroni di casa sbloccano il match dopo soli 15 minuti di gioco: su cross di Rohden, Moro di testa batte Lezzerini. Rondinelle che provano a reagire ma il gialloblù si difendono benissimo. Brescia che soffre, spreca, senza trovare il guizzo del pareggio. Al rientro in campo si avvicina più volte al raddoppio la squadra di Grosso: la seconda rete arriva al 58’ con Caso. Chiude definitivamente i conti all’85’ Samuele Mulattieri.

TERNANA- REGGINA 1-0

Lucarelli vince per la prima volta contro Inzaghi, il finale dice 1-0 per la Ternana contro la Reggina. La gara si sblocca al 26’ con Partipilo. Un lancio millimetrico per la punta, che, al volo di destro, lascia partire un diagonale imprendibile per Colombi. Da qui in avanti la partita non si sblocca più e arrivano tre punti fondamentali per i padroni di casa che si portano a casa tre punti.

PISA-COMO 2-2

Regna l'equilibrio tra Pisa e Como (2-2) con un punto a testa alla fine. Una prima frazione di gioco divertente ed equilibrata, in cui è la squadra toscana ad essere più propositiva. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Blanco, i padroni di casa rispondono immediatamente grazie al calcio di rigore segnato da Morutan. Nel secondo tempo comaschi che vanno ancora in vantaggio al 77’ con Liam Kerrigan. Pisa che non ci sta e pareggia all’ultimo minuto di gioco con Torregrossa, che non fallisce il tap-in dopo la respinta di Ghidotti.

COSENZA - MODENA 2-1

Successo in rimonta per il Cosenza contro un Modena più decisivo e insidioso nel primo tempo. Emiliani che nella prima frazione di gioco spingono e vanno meritatamente in vantaggio dopo una prima mezz’ora senza reti: è Bonfanti a portare in avanti gli ospiti al 33’. Nella ripresa i padroni di casa cambiano però ritmo e ribaltano il risultato: prima Florenzi e poi Brescianini regalano la seconda vittoria consecutiva.