Serie B: il Brescia passa a Como, decisivo Bertagnoli

SERIE B

I debutti di Fabregas e Cutrone non bastano ai lariani, in dieci dal 43' e sconfitti al Sinigaglia: le rondinelle passano grazie alla rete del centrocampista, ex Chievo

Il Brescia sconfigge il Como: al Sinigaglia finisce 1-0, con la rete decisiva siglata da Bertagnoli al 45'. Una dura punizione per i lariani, in dieci dal 43' (espulso Arrigoni) e autori di un'ottima partita, nella quale hanno centrato due pali con Cerri e Kerrigan. Nel finale, i debutti di Fabregas e Cutrone a rendere meno amara la sconfitta. Col successo odierno, le Rondinelle salgono al terzo posto dopo quattro turni di Serie B.

Cade in casa il Como, che resta in dieci nel primo tempo e viene sconfitto 1-0 dal Brescia: decisivo Bertagnoli, autore del gol-vittoria. Avvio equilibrato al Sinigaglia, con un'occasione per parte: Moreo colpisce a lato di testa, Mancuso impegna Lezzerini che devia col piede. Sale di tono il Como, ma l'impeto lariano viene frenato da un blackout elettrico, che costringe l'arbitro a sospendere la sfida per dieci minuti. Alla ripresa, i padroni di casa finiscono in dieci per il rosso ad Arrigoni e subiscono la rete dello svantaggio: Galazzi crossa rasoterra, Bertagnoli si inserisce e insacca col destro. 1-0 Brescia al 45', con l'arbitro che concede undici minuti di recupero per il precedente stop, nei quali succede di tutto: il Como si vede concedere un rigore (fallo di Lezzerini su Parigini), negato poi dal check-Var, e centra un palo con Cerri nel finale. I lariani non mollano nella ripresa, facendosi vedere con Cerri, ma rischiano: Viviani colpisce a lato di un soffio su punizione. Al 72' entra Cesc Fabregas e il Como riprende coraggio: lo spagnolo è subito pericoloso dalla distanza, poi Kerrigan centra il palo con un preciso colpo di testa. Nel finale debutta anche Cutrone, neoacquisto lariano, ma il risultato non cambia: il Brescia vince 1-0 al Sinigaglia e aggancia il gruppetto delle terze, a quota sei punti.