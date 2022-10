Serie B: il Bari vola al comando, sorride anche la Ternana, frenata Brescia

SERIE B

Pugliesi alla quarta vittoria di fila grazie al 2-1 a Venezia, umbri ok con il Palermo, Rondinelle fermate dal Cittadella

© ipp Aspettando la Reggina attesa dal derby col Cosenza, il Bari balza momentaneamente al comando solitario della classifica di Serie B dopo otto giornate. I pugliesi espugnano Venezia 2-1 e infilano la quarta vittoria consecutiva. Al secondo posto a parimerito Ternana e Brescia: gli umbri passano 3-0 sul Palermo, le Rondinelle invece frenano in casa 1-1 con il Cittadella. Colpo esterno del Modena ad Ascoli (2-1), è solo 0-0 tra Pisa e Parma.

ASCOLI-MODENA 1-2

Colpo esterno in rimonta del Modena che infila la seconda vittoria di fila e raggiunge proprio l’Ascoli in classifica. Dionisi porta avanti i padroni di casa al 26’, Falcinelli appena entrato pareggia i conti al 54’. Al 74’ Ascoli in dieci per il doppio giallo a Bellusci, gli ospiti ne approfittano all’ultimo minuto con Diaw.



BRESCIA-CITTADELLA 1-1

Il Brescia frena in casa e resta al secondo posto, perdendo la possibilità di agganciare la vetta. Dopo 28 minuti è Aye a portare avanti le Rondinelle, Antonucci firma l’1-1 a metà ripresa. L’assalto finale dei padroni di casa non sortisce effetti e il muro veneto regge fino al triplice fischio.



PISA-PARMA 0-0

Zero gol e poche emozioni a Pisa: per i toscani, che restano comunque nelle zone pericolose della classifica, arriva il terzo risultato utile consecutivo, per il Parma invece piccola frenata dopo due vittorie di fila e la vetta si allontana.



TERNANA-PALERMO 3-0

Ternana a valanga sul Palermo e secondo posto in classifica, i rosanero non escono dalla crisi e incappano nel terzo ko di fila restando in bassa classifica. Partipilo al 57’ porta in vantaggio i rossoverdi, il raddoppio che chiude la partita è di Palumbo al 77’. Tris di Moro nel recupero.



VENEZIA-BARI 1-2

Il Bari espugna Venezia ed è al comando della classifica con 18 punti, veneti nei guai e in zona retrocessione. Dopo un primo tempo equilibrato, passano pochi secondi dall’inizio della ripresa e Antenucci firma l’1-0 per i pugliesi. Ceccaroni ristabilisce la parità al 70’, ma al minuto 83’ un rigore di Cheddira riconsegna vantaggio e vittoria al Bari.

Vedi anche Serie B Serie B: nessun gol tra Genoa e Cagliari