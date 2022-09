Serie B: il Bari sbanca il Sant'Elia, la Reggina torna in vetta

SERIE B

Cheddira lancia i biancorossi, che battono 1-0 il Cagliari. I calabresi, invece, regolano il Cittadella e agganciano il Brescia: un duo guida il torneo cadetto

© ipp Giornata pirotecnica in Serie B. Il Bari sconfigge il Cagliari (1-0) grazie a Cheddira, che non smette di sorprendere e sogna il Mondiale. Vince anche la Reggina: 3-0 al Cittadella e aggancio in vetta al Brescia. Successi importanti per Parma e Frosinone, che sconfiggono Ascoli (3-1) e Palermo (1-0). Pari pirotecnico tra Como e Spal: 3-3 e doppietta per Cutrone. Finiscono in parità anche Südtirol-Cosenza e Venezia-Pisa, con un doppio 1-1.

CAGLIARI-BARI 0-1

Il Bari non smette di sorprendere e sbanca il Sant'Elia grazie a Cheddira, autore dell'1-0 decisivo contro il Cagliari. Tanto equilibrio e pochissime emozioni nel primo tempo: gli ospiti giocano con personalità, il Cagliari regge il colpo in una sfida dai ritmi bassi. Si registra una sola chance da rete nel primo tempo, con Di Cesare a salvare su Lapadula con un intervento provvidenziale nel recupero. L'equilibrio prosegue nella ripresa, anche se il Bari fornisce le migliori sensazioni e ha un paio di chances con Folorunsho e Di Cesare. Le sensazioni si confermano giuste, perchè sono i pugliesi a sbloccare la gara: Cheddira controlla magnificamente su un lancio in profondità e supera Radunovic con un tocco sottomisura. Decima rete stagionale in sei gare per l'attaccante, fresco di convocazione nel Marocco e capocannoniere di Coppa Italia (5) e Serie B (5). Nel finale, dopo il rosso a Pucino, il Cagliari spinge: Pavoletti si vede murare da Caprile, poi arriva il palo nel recupero. Può esultare però il Bari: vittoria preziosissima e terzo posto per i Galletti, a -3 da Brescia e Reggina.

ASCOLI-PARMA 1-3

Inizia ad ingranare il Parma di Pecchia e Buffon, che sconfigge una delle formazioni più interessanti di questa Serie B: al Del Duca, l'Ascoli perde 3-1. Su un campo pesante, i ducali partono subito forte: Tutino insacca di controbalzo sul cross di Vazquez, approfittando dell'errore di Salvi, ed è 1-0 al 7'. Al 18' arriva il raddoppio, firmato da uno scatenato Inglese: quarto gol consecutivo per la punta, che beffa Baumann di testa. Il portiere, arrivato per sostituire l'infortunato Leali, si fa male a sua volta alla mezz'ora e viene sostituito da Guarna. Nel mentre, l'Ascoli reagisce e va a caccia del gol. Bidaoui e Gondo non riescono a segnare, il Parma invece sì: Dennis Man, che aveva sprecato un ottimo contropiede in precedenza, supera mezza difesa e insacca con un grande sinistro al 60'. Tris del Parma, con l'Ascoli che riesce solo ad accorciare: Lungoyi insacca da pochi passi dopo un'azione confusa in area. Finisce così, il Parma vince 3-1 e sale a quota 9 punti con una prestazione convincente.

REGGINA-CITTADELLA 3-0

Prosegue il sogno della Reggina: quinta vittoria e nuovo aggancio in vetta al Brescia con 15 punti, dopo aver sconfitto 3-0 il Cittadella. I calabresi partono forte e sfiorano subito il gol con Gagliolo, che può gioire al 22': colpo di testa vincente sulla punizione di Majer e vantaggio della Reggina. Il Cittadella reagisce, ma rischia sulle incursioni di Fabbian: l'ultima chance del primo tempo è dei veneti, col sinistro al volo di Branca e la parata di Colombi. Nella ripresa, arriva l'apoteosi dei padroni di casa: il Granillo esplode col grande inserimento di Fabbian, che realizza il 2-0 e la terza rete stagionale. Grande impatto per il classe 2003, ex Primavera dell'Inter, e ottimo impatto per Gori: l'attaccante chiude la partita all'88', segnando la prima rete dopo quasi un anno. Un gol che sigilla la sfida e spegne gli entusiasmi del Cittadella, nonostante l'ampio recupero: il Granillo può esplodere, la Reggina vince 3-0 e guida la classifica.

FROSINONE-PALERMO 1-0

Cade il Palermo, sconfitto dal Frosinone in una gara molto tattica, che si è accesa solo nella ripresa: decisivo il tocco di Buttaro sulla conclusione di Luca Moro per l'1-0 dei ciociari, ora terzi a 12 punti. Partita molto bloccata in avvio, col Frosinone a impostare e i rosanero a cercare il recupero palla nella metà campo avversaria. La prima chance è di Caso, che calcia alto il possibile vantaggio giallazzurro. Risponde Saric, che non riesce a segnare. La rete che decide la partita arriva al 44': Caso serve Luca Moro, il destro dell'ex Catania viene deviato da Buttaro e beffa Pigliacelli. Un'autorete apre dunque le marcature, e a nulla valgono gli sforzi nella ripresa: Saric e Di Mariano sfiorano il pareggio e Caso centra il palo nel tentativo di raddoppiare, così il risultato non cambia. Il Frosinone vince 1-0 e resta in scia al duo di testa: 12 punti per i ciociari e -3 dalla vetta.

VENEZIA-PISA 1-1

Pareggiano Venezia e Pisa, dopo una partita vibrante: i lagunari vanno in vantaggio e vengono subito ripresi, per poi gettarsi a capofitto a caccia del gol-vittoria, che non arriva. Partono forte i padroni di casa, che dopo otto minuti centrano il palo con Candela e hanno una grande chance con Ceccaroni. Risponde il Pisa con Sibilli e Beruatto, ma nel momento migliore gli ospiti vanno sotto: Pohjanpalo serve Novakovich, che libera uno strepitoso tiro a giro per l'1-0 del Venezia al 40'. Un vantaggio che dura solo quattro minuti: Gliozzi colpisce in ripartenza, con un preciso diagonale. L'1-1 fa scatenare il Venezia, che si lancia all'attacco con tutto l'organico: Ullmann e Modolo vanno vicini al vantaggio nell'arco di pochi secondi, poi tocca a Pohjanpalo sfiorare la rete. Il Pisa resta in dieci per l'espulsione di Ionita al 71' (doppia ammonizione) e si difende con orgoglio: tremano i toscani sulle incursioni di Wisniewski e Johnsen, ma riescono nell'intento. Finisce 1-1 al Penzo, il Pisa resta ultimo con due punti.

COMO-SPAL 3-3

Pari pirotecnico tra Como e Spal, con un 3-3 che regala un grande spettacolo al pubblico neutrale e le ottime prestazioni di Fabregas (assist) e Cutrone (doppietta). Passano subito in vantaggio gli ospiti, all'8: Maistro s'invola in solitaria e batte Ghidotti con un destro all'angolino. Il Como non ci sta e pareggia immediatamente: Mancuso serve Cutrone, che insacca l'1-1. I lariani spingono a caccia della vittoria, ma sprecano con Mancuso e Blanco. Nel finale, una chance per parte: Maistro impegna Ghidotti, il Como invece centra il palo. La ripresa si apre col vantaggio dei padroni di casa: doppietta di Cutrone, sull'assist di un ottimo Fabregas. Le emozioni non sono finite qui, perchè la Spal pareggia al 59': Moncini fredda Ghidotti di testa ed è tutto da rifare. Il finale è pirotecnico: Ioannou sigla il 3-2 con una grande percussione, Esposito pareggia con uno strepitoso tiro dalla distanza al 93'. Finisce dunque 3-3, con più di un rammarico per il Como in una partita emozionante.

SÜDTIROL-COSENZA 1-1

Non arriva la terza vittoria consecutiva per il Südtirol, nonostante la grande prestazione della neopromossa, trasformata dalla cura-Bisoli: finisce 1-1 a Bolzano, col Cosenza che pareggia nel finale. Gli altoatesini spingono in avvio, venendo bloccati dalle parate dello strepitoso Matosevic: il portiere, però, non può nulla sul sinistro di Rover, che sigla l'1-0 al 22'. Inizia così l'assedio del Südtirol, che va vicino al raddoppio: De Col e Mazzocchi impegnano il portiere, Rover spreca la possibile doppietta. I padroni di casa non chiudono la sfida e vengono raggiunti al 77': Kornvig, al primo pallone toccato, beffa Poluzzi con un gran tiro dalla distanza. Finisce così al Druso: 1-1 tra Südtirol e Cosenza.