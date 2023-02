Serie B: il Bari è terzo, 2-1 al Cosenza

SERIE B

Al San Nicola decidono Esposito e Cheddira, che sbaglia anche un rigore nel primo tempo: pugliesi a quota 39 insieme a Reggina e Südtirol

© twitter Non sbaglia il Bari, che chiude la ventiquattresima giornata di Serie B vincendo 2-1 al San Nicola contro il Cosenza. A decidere la sfida sono Sebastiano Esposito (3') e Cheddira, che prima sbaglia un rigore nel recupero del primo tempo, poi segna al 69'. Nel mezzo, il momentaneo 1-1 di Rispoli (24') per i Lupi, sempre ultimi in classifica. La formazione di Mignani, invece, sale a quota 39, agganciando Reggina e Südtirol al terzo posto.

Il Bari approfitta dei passi falsi di Reggina e Südtirol e si prende il terzo posto in classifica in Serie B, agganciando proprio Inzaghi e Bisoli. La partita si mette subito bene per i pugliesi, visto che al 3' è già 1-0: Sebastiano Esposito riceve da Botta e con un destro a fil di palo batte Micai, firmando il secondo gol consecutivo dopo quello alla Spal. Al 24', però, ecco la doccia fredda per i pugloiesi: cross di Brescianini dopo un tiro murato di Zarate e colpo di testa perfetto di Rispoli, che fa 1-1. A fine primo tempo, l'ex Primavera dell'Inter anticipa in area Rigione e si guadagna il rigore che Cheddira, però, sbaglia, con Micai che para. Il marocchino, però, si riscatta al 69' segnando il gol vittoria e incornando di testa il cross di Pucino. Il Bari resiste e porta a casa tre punti: sono ora 39, gli stessi di Reggina e Südtirol. Resta ultimo a 22, invece, il Cosenza.

