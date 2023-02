Frosinone ok col Cittadella, Reggina battuta dal Pisa. Pari tra Südtirol e Como

SERIE B

I ciociari vincono 3-0 e centrano il sesto successo di fila, i toscani stendono 2-0 gli amaranto. Bisoli e Longo non vanno oltre l'1-1

© Getty Images Nella ventiquattresima giornata di Serie B, 3-0 del Frosinone sul Cittadella con Moro (27'), Insigne (49') e Mulattieri (80') e sesta vittoria di fila per Grosso, che torna a +11 sul Genoa. Colpo del Pisa in casa della Reggina, che cede ai gol al 63' di Gargiulo e di Gliozzi su rigore (70'). Zaro (69') illude il Südtirol: 1-1 col Como, che ringrazia Cerri (90'). Modena e Cagliari battono 1-0 Brescia e Benevento, 2-1 tra Venezia e Spal.

FROSINONE-CITTADELLA 3-0

Il Frosinone batte anche il Cittadella con un secco 3-0. Opportunità importante per gli ospiti al 21' con Vita, ma il suo tentativo è innocuo per Turati. La capolista passa in vantaggio sei minuti con Moro, che approfitta di una respinta difettosa di Kastrati: 1-0. I granata devono poi prendere atto pochi minuti dopo dell'espulsione di Perticone, che atterra l’autore del vantaggio ciociaro lanciato a rete e lascia i suoi in dieci. I padroni di casa percepiscono le difficoltà degli avversati e cercano subito il raddoppio con Mazzitelli, ma invano. La ripresa si apre con il 2-0 di Insigne, che al 49' apre il sinistro e mette la sfera sotto la traversa. I padroni di casa siglano il 3-0 con Mulattieri trenta minuti più tardi, chiudono la pratica e tornano a +11 sul Genoa, consolidando il primo posto a 54 punti. Torna alla sconfitta dopo quattro gare, invece, il Cittadella, che resta a quota 27.

REGGINA-PISA 0-2

Successo importante quello del Pisa, che sbanca per 2-0 il Granillo e sconfigge la Reggina. Al 19', amaranto vicini al gol con Fabbian che si presenta a tu per tu con Nicolas: tiro respinto. La gara non regala particolari emozioni, ma nella ripresa arriva la rete dei toscani con Gargiulo (63') che approfitta di una respinta della traversa e infila Contini da due passi. Cinque minuti più tardi ecco il raddoppio su rigore di Gliozzi, che firma il suo ottavo gol in campionato e porta i suoi sul 2-0. La Reggina viene così agganciata dal Südtirol a quota 39 al terzo posto, mentre il Pisa sale a 34 punti, a -1 dal Cagliari sesto.

SÜDTIROL-COMO 1-1

Pareggio che sa di beffa quello subìto dal Südtirol per mano del Como, che conquista l'1-1 all'ultimo minuto. Al 20', calcio piazzato dal limite per i lombardi, ma Fabregas spreca calciando sulla barriera. Gli uomini di Bisoli giocano bene, ma nella ripresa ecco un'altra opportunità per gli ospiti, con l'ex rossonero Cutrone che impegna Poluzzi con un tiro violento dal limite dell’area. Il vantaggio del Südtirol si concretizza al 69' con Zaro, che di testa fa 1-0 su cross da calcio d’angolo. Al 90', tuttavia, arriva il fallo di Masiello su Gabrielloni che vale il rigore per gli uomini di Longo: dagli undici metri si presenta Cerri che firma l'1-1. Il Südtirol manca così il sorpasso sulla Reggina, ma affianca comunque gli amaranto al terzo posto a 39 punti. Il Como invece sale a 27.

CAGLIARI-BENEVENTO 1-0

Successo sudato quello del Cagliari, che piega 1-0 il Benevento nonostante l'inferiorità numerica. Punizione pericolosa per i sardi al 4', ma il cross teso da punizione di Mancosu non trova Dessena per una questione di centimetri. Nel secondo tempo occasione per gli ospiti con Foulon che al 46' spreca con l’esterno. La gara cambia al 73', quando Altare prende il doppio cartellino giallo e lascia il Casteddu in dieci uomini. L'inferiorità numerica sembra risvegliare gli uomini di Ranieri che trovano il vantaggio quattro minuti dopo con il colpo di testa di Lapadula. I campani non si rassegnano e vanno vicini al pareggio con Pettinari, che segna all'85' ma aiutandosi con un braccio. Il Cagliari sale così al sesto posto a 35 punti, momentaneamente a -1 dal Bari. Arriva invece la quarta sconfitta consecutiva per il Benevento, sempre penultimo a 23 lunghezze.

BRESCIA-MODENA 0-1

Vittoria importante del Modena, che batte 1-0 il Brescia al Rigamonti. Subito problemi per i gialloblù, che al 13' perdono per infortunio Diaw, sostituito da Bonfanti. Ospiti in vantaggio al 29' con Oukadda, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nei secondi 45 minuti, ecco l'1-0 delle Rondinelle con Mangraviti al 70', ma la rete viene invalidata per una carica di Bisoli su Gagno. Nove minuti dopo, rigore per gli emiliani per un fallo di mano: dal dischetto Falcinelli non sbaglia e fa 1-0. Il Brescia del debuttante Possanzini (ex allenatore della Primavera) incassa così la quinta sconfitta di fila, portando a 10 le gare senza vittoria e rimanendo al 17esimo posto a 25 punti. Il Modena, invece, vola in zona playoff a 34 punti, gli stessi del Pisa e del Palermo.

VENEZIA-SPAL 2-1

Il Venezia esce vittorioso per 2-1 contro la Spal. Al 12' ecco il vantaggio i padroni di casa con Tessmann, che incrocia dal limite sul secondo palo e fa 1-0. Il raddoppio è poi a firma di Pierini (34'), che approfitta di un'incomprensione tra Peda e Alfonso e deposita facilmente la sfera in fondo al sacco. Nella ripresa, gli arancioneroverdi vanno vicino al tris con il legno colpito da Pohjanpalo, poi i ferraresi accorciano le distanze al 57' con il colpo di testa di Dickmann e la partita si riaccende. Joronen dice di no sul tentativo di testa di Meccariello e il pareggio per gli ospiti non arriva. Il Venezia sale così in dodicesima posizione e prova a tirarsi fuori dalla zone calda della classifica con i suoi 27 punti, mentre la Spal scende in diciottesima piazza, a 24 lunghezze in attesa di Bari-Cosenza.