Serie B: il Bari cade al Picco, Verde regala i tre punti allo Spezia

SERIE B

I liguri si impongono 1-0 con la rete dell’attaccante ex Verona all’84’, dopo la bella azione di Cassata

© ipp Colpo dello Spezia, che fa segnare la seconda vittoria consecutiva nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie B: D’Angelo fa due su due dal suo arrivo sulla panchina dei bianconeri imponendosi per 1-0 contro il Bari. La squadra di Marino crea tanto nel primo tempo, ma viene più volte neutralizzata da Zoet. I padroni di casa crescono nella ripresa e colpiscono all’84’, con il tap-in vincente di Verde dopo una grande azione di Cassata.

Nella prima frazione di gioco gli ospiti creano tanto, con Achik che impegna e non poco Zoet in avvio. Dopo la mezzora la squadra di Marino sfiora nuovamente il vantaggio, con l’incornata sottomisura del greco Koutsoupias bloccata ancora una volta dal portiere olandese. I padroni di casa pensano soprattutto a contenere e a rimanere compatti, lasciando che i primi quarantacinque minuti tramontino a reti bianche, sullo 0-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo è tutt’altro Spezia: i bianconeri gestiscono meglio il possesso del pallone, facendosi vedere più volte dalle parti di Brenno. La gara sembra potersi spegnere in parità, ma all’84’ ecco che arriva il vantaggio ligure: Cassata recupera palla sulla sinistra, salta un paio di avversari e sulla sua conclusione respinta Daniele Verde insacca di sinistro l’1-0, con il tap-in che vale di fatto i tre punti. A pochi secondi dal termine i padroni di casa restano in dieci a causa del secondo giallo rimediato da Zurkowski, ma l’espulsione non compromette il risultato finale. Vince lo Spezia 1-0 e dà continuità dopo la vittoria contro l’Ascoli, salendo a quota 16 punti e uscendo per ora dalle sabbie mobili della zona retrocessione (sedicesimo posto, in zona play-out). Male invece il Bari, che rimane bloccato a quota 21 punti, al nono posto e ai piedi della zona playoff (con Sampdoria, Cosenza e Brescia pronte ad approfittarne).