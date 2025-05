Serie B, finale play-off: Cremonese-Spezia finisce 0-0, si decide tutto al ritorno

Termina 0-0 la finale di andata dei play-off di Serie B: allo Zini Cremonese e Spezia non si fanno male e rimandano tutto alla gara di ritorno. Nel primo tempo gli ospiti segnano con Aurelio, ma la rete viene annullata dopo controllo Var per un fallo di mano del marcatore. Nella ripresa i grigiorossi premono forte, ma non riescono a sfondare. Domenica 1° giugno al Picco verrà decisa la terza neopromossa dopo Sassuolo e Pisa.