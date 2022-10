Serie B: il Frosinone supera in rimonta il Venezia

SERIE B

Al Penzo finisce 3-1 per i ciociari, che con Lucioni, Mulattieri e Borrelli ribaltano il vantaggio lagunare firmato da Cheryshev

© italyphotopress La nona giornata di Serie B si apre con il successo in rimonta del Frosinone in casa del Venezia. Al Penzo finisce 3-1 per i ciociari: a passare in vantaggio sono i lagunari a fine primo tempo con Cheryshev (42'), ma Lucioni pareggia al 70'. I padroni di casa restano in dieci per il rosso a Ceccaroni (77') e la formazione di Grosso ne approfitta nel finale con Mulattieri (85') e Borrelli (94'), agganciando Reggina e Bari in vetta a 18 punti.

In attesa di Reggina e Bari, il Frosinone è in vetta alla classifica di Serie B assieme agli amaranto e ai biancorossi. I ciociari, infatti, inaugurano la nona giornata del campionato cadetto battendo 2-1 in rimonta il Venezia. Eppure, al Penzo, sono i lagunari a passare in vantaggio: al 42', Cheryshev conclude un'azione insistita dei padroni di casa insaccando con il sinistro.

Nella ripresa, però, gli ospiti pareggiano: al 70', Lucioni impatta perfettamente di testa l'angolo di Frabotta e rimette tutto in equilibrio. Sette minuti dopo, Ceccaroni lascia il Venezia in dieci rimediando per fallo di mano il secondo giallo, con gli uomini di Javorcic che restano in inferiorità numerica. Gli ospiti ne approfittano per completare la rimonta all'85': secondo assist di Frabotta, che dalla sinistra mette al centro per Mulattieri, entrato al 51' al posto di Caso e capace con una zampata in area piccola di siglare il vantaggio dei ciociari. I lagunari attaccano nel finale e colpiscono anche un palo al 90' con Crnigoj, ma Borrelli (94') chiude i conti in contropiede segnando da subentrato (in campo dal 67' al posto di Moro).

Finisce 3-1, con il Frosinone a 18 punti e primo con Reggina e Bari, chiamate a rispondere rispettivamente contro Parma e Ascoli. Il Venezia, invece, resta a quota 8 dopo il quinto ko in queste prime nove giornate.