Serie B: Dionisi e Mendes stendono il Cagliari, sorpasso Ascoli con vista play-off

SERIE B

I marchigiani si impongono 2-1 in casa nel posticipo del lunedì e si portano al nono posto scavalcando proprio i sardi

© ipp Va all’Ascoli il posticipo del lunedì del campionato di Serie B. La squadra di Bucchi si impone 2-1 in casa sul Cagliari e scavalca proprio i sardi in classifica (15 punti a 14) portandosi al nono posto a un passo dalla zona play-off. Reti di Dionisi su rigore nel primo tempo e Mendes nella ripresa, Pavoletti accorcia le distanze a cinque dalla fine regalando qualche brivido ma i marchigiani reggono l’urto negli ultimi minuti.

Importante vittoria in chiave play-off per l’Ascoli che supera 2-1 in casa il Cagliari scavalcando proprio i sardi in classifica con 15 punti a 14. Caligara subito pericoloso per i marchigiani, entrati in campo molto più carichi e concentrati. Al 31’ gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati con la complicità della difesa avversaria, Radunovic costretto a uscire stende Lungoyi e l’arbitro assegna rigore all’Ascoli: Dionisi spiazza il portiere e porta avanti i suoi. La reazione dei sardi è affidata a Nandez, prima sfortunato a scivolare al momento del tiro, poi poco cinico quando aspetta troppo per andare al tiro in avvio di ripresa.

Al 60’ è Falco a sfiorare il pari con un gran sinistro appena sopra la traversa, Liverani mette dentro tutti gli attaccanti a disposizione in previsione dell’assalto finale, ma è Pedro Mendes a dieci dalla fine a spezzare i sogni di rimonta del Cagliari: ancora un errore in uscita della difesa sarda e l’attaccante portoghese ne approfitta. Sembra finita, ma passano appena cinque minuti e Pavoletti approfitta della pessima uscita di Guarna a cui sfugge il pallone nell’area piccola. C’è ancora partita, il Cagliari si getta in avanti alla disperata, Rog manca di precisione e spara alto da buona posizione, Pavoletti e Lapadula lottano ma al triplice fischio esplode la gioia del Del Duca nonostante il rosso a Falasco che lascia per una manciata di secondi l’Ascoli in dieci.