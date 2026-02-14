FA Cup: avanti Manchester City, Newcastle e West Ham, fuori Burnley

14 Feb 2026 - 20:58

Il Mansfield, squadra di terza divisione, ha ottenuto l'ultima sorpresa in FA Cup di quest'anno eliminando il Burnley, squadra di Premier League. Il gol di Louis Reed all'80° minuto al Turf Moor ha completato la rimonta per 2-1 della squadra di League One nel quarto turno, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Nelle altre partite il Manchester City ha battuto il Salford per 2-0. Il coraggioso Burton Albion ha spaventato il West Ham, squadra di Premier League, prima di perdere 1-0 ai supplementari. Vittoria anche del Newcastle sull'Aston Villa 3-1 e del Southampton sul Leicester per 2-1 dopo i supplementari.

