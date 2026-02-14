FA Cup: avanti Manchester City, Newcastle e West Ham, fuori Burnley

Il Mansfield, squadra di terza divisione, ha ottenuto l'ultima sorpresa in FA Cup di quest'anno eliminando il Burnley, squadra di Premier League. Il gol di Louis Reed all'80° minuto al Turf Moor ha completato la rimonta per 2-1 della squadra di League One nel quarto turno, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Nelle altre partite il Manchester City ha battuto il Salford per 2-0. Il coraggioso Burton Albion ha spaventato il West Ham, squadra di Premier League, prima di perdere 1-0 ai supplementari. Vittoria anche del Newcastle sull'Aston Villa 3-1 e del Southampton sul Leicester per 2-1 dopo i supplementari.