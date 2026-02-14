Ligue 1: Marsiglia solo pari con Strasburgo, Lille-Brest 1-1

La caotica settimana del Marsiglia continua con un gol subito nei minuti di recupero nel pareggio casalingo per 2-2 contro lo Strasburgo. Il Marsiglia era in svantaggio sul 2-0 dopo che Amine Gouiri aveva creato un gol e segnato l'altro. Ma la debole difesa dei padroni di casa è crollata e l'attaccante Joaquin Panichelli ha regalato un punto agli ospiti con un rigore al 97'. I giocatori del Marsiglia erano scossi dalla partenza del tecnico Roberto De Zerbi mercoledì, pochi giorni dopo l'umiliante sconfitta per 5-0 contro il PSG. L'atmosfera era tesa allo Stade Vélodrome. Nelle partite successive, il Lille ha pareggiato 1-1 con il Brest.