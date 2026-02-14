Atalanta: infortunio al flessore per Raspadori, salta la Champions a Dortmund
Con ogni probabilità Giacomo Raspadori sarà costretto a saltare la trasferta di Dortmund contro il Borussia in Champions League martedì prossimo. L'attaccante dell'Atalanta, uscito per un problema a una coscia all'86' della partita contro la Lazio a Roma, ha accusato un risentimento al flessore sinistro. Il giocatore, arrivato a gennaio dall'Atletico Madrid, ha lasciato la squadra in dieci a sostituzioni finite, medicato con un vistoso bendaggio dai sanitari. Nei prossimi giorni seguiranno gli esami diagnostici ma è impossibile che possa recuperare in tre giorni. Nell'andata dei playoff mancherà anche Charles De Keteleare, appena operato al menisco interno destro lesionato al corno posteriore durante il riscaldamento lunedì prima della partita con la Cremonese.
Soddisfatto del successo è invece Raffaele Palladino: "Il campionato nostro si è riaperto quando sono arrivato a Bergamo, l'obiettivo era scalare la classifica. Abbiamo fatto un bel percorso ma non è ancora nulla; siamo venuti fuori dalle difficoltà, siamo cresciuti e queste partite servono ad acquisire consapevolezza e autostima. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, con un grande allenatore. Un match equilibrato in cui siamo stati cinici e bravi a portare a casa questa vittoria. Champions? Non dobbiamo guardare a questo, ma ragioniamo partita per partita senza focalizzarsi sulla classifica. Il nostro obiettivo era continuare la scalata, avere questa fame. Non dobbiamo mai perdere l'umiltà, siamo felici, abbiamo tre competizioni, dobbiamo recuperare le energie e continuare a spingere forte".
Poi su Raspadori: "Ha avuto un piccolo risentimento muscolare e ci auguriamo che non sia grave. Siamo felici di quello che sta facendo. Ha bisogno di continuità e stiamo cercando di dargliela. Per noi è importante, è giovane, è un vincente, si è calato subito nella nostra realtà". Infine un pensiero sul futuro: "Per noi che facciamo questo lavoro quello inglese è un calcio affascinante, in futuro mi piacerebbe andare lì. Adesso però sono concentrato sull'Atalanta e sull'obiettivo Coppa Italia che per noi è molto importante".