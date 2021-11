Serie B: colpo Vicenza a Crotone, ai veneti la sfida salvezza

SERIE B

Un gol di Giacomelli regala l’1-0 alla squadra di Brocchi che sale a sette punti, a una lunghezza proprio dai calabresi

Si apre con la sfida salvezza tra Crotone e Vicenza la quattordicesima giornata della Serie B. Sono gli uomini di Brocchi a piazzare il colpo in trasferta e a imporsi 1-0 sui calabresi grazie alla rete di Giacomelli a metà ripresa. Boccata d’ossigeno per i biancorossi che, pur restando sempre penultimi, provano comunque a risollevarsi in classifica portandosi a sette punti, a una sola lunghezza proprio dalla squadra di Marino. italyphotopress

CROTONE-VICENZA 0-1

Colpo esterno del Vicenza che prova a risalire la classifica grazie alla vittoria in trasferta sul Crotone. Gli uomini di Brocchi ringraziano Giacomelli, autore della rete decisiva al 67’, e si portano a sette punti avvicinando proprio i calabresi a una sola lunghezza. Il Vicenza resta penultimo ma almeno torna alla vittoria dopo ben sei partite, la squadra di Pasquale Marino invece infila il sesto incontro consecutivo senza successi e resta al terzultimo posto. Partita bloccata soprattutto in avvio, con entrambe le squadre preoccupate di non subire gol. Il Vicenza torna dagli spogliatoi più deciso e gli attacchi si concretizzano con l’ingresso al 63’ di Giacomelli, che dopo quattro minuti firma il gol partita. Il Crotone è incapace di reagire e i tifosi lasciano gli spalti in anticipo nello sconforto totale.