GIORNATA 2

Decidono i gol di Tramoni e Arena, primo ko per Pirlo e prima gioia per Aquilani

© ipp Colpaccio del Pisa nella seconda giornata di Serie B: i toscani, al debutto, si impongono 2-0 a Marassi contro la Sampdoria di Andrea Pirlo, che incassa il primo ko sulla panchina dei blucerchiati. Al 14', Tramoni approfitta dell'errore di Stankovic e insacca, mentre al 59' il mancino in area di Arena, al debutto nel campionato cadetto, vale il raddoppio. Aquilani sale subito a quota 3 e aggancia in classifica i liguri.

A Marassi vanno in scena tante prime volte: quella del Pisa nella Serie B 2023/2024 festeggiata con il 2-0 alla Sampdoria, il ko di Andrea Pirlo sulla panchina blucerchiata e la gioia di Alberto Aquilani. Infine, il gol del classe 2000 Alessandro Arena, al debutto nel campionato cadetto. Il primo episodio arriva al 14': Stankovic prova a servire Verre e sbaglia, regalando la sfera a Tramoni che non sbaglia e porta in vantaggio i toscani. Il portiere arrivato in prestito dall'Inter salva poi su Arena, vicinissimo al raddoppio, ma il primo gol del 23enne arriva comunque al 59' grazie ad uno splendido sinistro dal limite dell'area che finisce sotto l'incrocio tra le lacrime del giovane talento del Pisa. Servono poi le parate di Nicolas per tenere la porta inviolata: il portiere ospite salva prima su De Luca poi su Verre, mentre è Borini a fallire il gol pochi secondi dopo. Nel finale, ancora Tramoni sfiora la doppietta personale, poi nel lungo recupero la Sampdoria non riesce a riaprire la partita. Aquilani batte Pirlo e lo raggiunge a quota 3, iniziando nel migliore dei modi la sua avventura ufficiale sulla panchina del Pisa.