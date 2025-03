Serie B: colpaccio del Brescia, 1-0 in casa dello Spezia

La trentunesima giornata rischia di rivelarsi decisiva per la lotta alla promozione diretta: lo Spezia, terzo a -5 dal Pisa, perde 1-0 in casa col Brescia, che centra invece tre punti importantissimi per la salvezza. La sfida del Picco si sblocca subito, e il colpo di testa al 4’ di Borrelli sul cross di Papetti, con Chichizola che abbozza l'uscita ma resta a metà strada e viene punito, si rivelerà decisivo. In realtà, dopo l'immediato e inaspettato 1-0, la squadra di D'Angelo reagisce, ma più di pancia che di testa e qualità. La vera occasione la fallisce Elia, che da pochi passi manda fuori divorandosi l'1-1, ma le Rondinelle sono poi più incisive e pericolose con Moncini e Nuamah. Nella ripresa, entrano prima Bertola e Aurelio per Mateju (ammonito) e Reca, poi al 62' Cassata, che diventa però il protagonista in negativo del match: nel giro di 3 minuti, rimedia due gialli e lascia lo Spezia in dieci. L'episodio toglie pericolosità ai liguri nel finale: il Brescia vince, sale a 34 punti e si tira fuori dalla zona playout. Il Pisa, invece, giocherà a Cosenza per andare a +8 sullo Spezia, che resta a quota 55 e rischia ora di allontanarsi in modo definitivo dalla promozione diretta