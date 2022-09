Serie B, Cannavaro al Benevento: un altro campione del Mondo per la serie cadetta

DOPO INZAGHI E GROSSO

Il capitano dell'Italia che trionfò a Berlino nel 2006 pronto a sedersi sulla panchina dei sanniti e a unirsi agli ex compagni in azzurro Fabio Grosso e Filippo Inzaghi

La Serie B si prepara ad accogliere un altro campione del Mondo. Fabio Cannavaro è infatti a un passo dalla panchina del Benevento, che dopo le sconfitte contro Brescia e Cagliari ha esonerato Fabio Caserta. In mattinata è stata ufficializzata la separazione dal tecnico, ora si attende l'annuncio del suo sostituto. Il capitano dell'Italia di Marcello Lippi, che alzò la coppa al cielo di Berlino nel 2006, si appresta dunque a vivere la sua prima esperienza da allenatore in Italia, dopo anni di gavetta tra Cina e Arabia Saudita. Nella serie cadetta raggiungerebbe altri due ex compagni di nazionale, anche loro tra i protagonisti del trionfale Mondiale tedesco: Fabio Grosso, attuale tecnico del Frosinone, e Filippo Inzaghi, oggi alla guida della Reggina capolista.

Curiosamente, invece, nessuno dei 23 azzurri di Lippi allena in Serie A: l'unico ad avere un ruolo nel massimo campionato italiano è Simone Barone, collaboratore tecnico di Nicola alla Salernitana. Diversi, comunque, hanno intrapreso la carriera da allenatore, sebbene con fortune alterne: Gennaro Gattuso siede attualmente sulla panchina del Valencia, Andrea Pirlo su quella del Karagümrük in Turchia, mentre Alberto Gilardino è da questa stagione allenatore della Primavera del Genoa. Molti, invece, sono attualmente a caccia di una panchina, come Massimo Oddo, Daniele De Rossi, Mauro German Camoranesi e Alessandro Nesta.

Nel frattempo altre tre panchine sono cambiate o stanno per cambiare in Serie B: il Pisa ha esonerato Rolando Maran e riaccolto Luca D'Angelo, il tecnico che aveva guidato i toscani fino alla finale playoff nella scorsa stagione; il Como sta per chiudere con Moreno Longo, dopo che nei giorni scorsi si era interrotto il rapporto con Giacomo Gattuso a causa dei problemi di salute del tecnico; svolta, infine, anche a Perugia, dove dopo il derby perso con la Ternana è stato esonerato Fabrizio Castori, che sarà sostituito da Silvio Baldini, protagonista della trionfale cavalcata del Palermo dalla C alla B nella scorsa stagione.