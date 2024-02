Serie B: Camara piega il Venezia al 100' e manda il Parma a +7, Brescia in zona playoff 

SERIE B

Gli emiliani vincono 2-1, le Rondinelle superano 2-0 il Cittadella. Pareggi in extremis per Feralpisalò e Pisa

© italyphotopress Il big match della giornata numero ventitré di Serie B tra Parma e Venezia termina con il punteggio di 2-1: decide al 100' il gol di Camara, che manda gli emiliani a +7. Entra in zona playoff il Brescia, che supera 2-0 il Cittadella (in gol Borrelli e Moncini) e resta a +3 dalla Reggiana, raggiunta al 95' dalla Feralpisalò, in nove per un tempo. Pareggi per 1-1 in Cosenza-Pisa (Caracciolo al 96' salva i nerazzurri) e Spezia -Catanzaro.

PARMA-VENEZIA 2-1

Ottimo avvio dei padroni di casa, che mettono in difficoltà la retroguardia veneta e passano in vantaggio dopo 21’ con Mihaila, che riceve in profondità da Hernani e batte Joronen con un destro a incrociare (gol convalidato dopo un consulto Var). La risposta del team di Vanoli è immediata però, infatti ci pensa Pohjanpalo a fissare l’1-1 con una fantastica spaccata sul cross dalla trequarti di Altare. Nel finale della frazione è ancora l'esterno rumeno ad avere la grande chance del nuovo vantaggio, ma da pochi passi non riesce a dare forza e angolo al suo tiro. Nel secondo tempo le due squadre non mantengono il tasso di pericolosità della prima parte di gara, con la maggior chance che capita ad Altare al 93’, ma il suo colpo di testa va di poco fuori. Sette minuti dopo ci pensa però Camara a firmare la vittoria emiliana, realizzando con un destro al volo dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner e lanciando così il Parma a +7 sul Venezia.

SPEZIA-CATANZARO 1-1

Verde sfiora dopo undici minuti il gol con un bel mancino a giro, ma sul ribaltamento di fronte sono gli ospiti a passare in vantaggio con Iemmello, che al 13’ riceve un cross basso dalla destra del solito Vandeputte e batte Zoet. I liguri non si scompongono e producono il gol del pareggio al 35’ con l'ex Genoa Jagiello, pronto a ribattere in rete dopo il palo colpito di testa da Mateju. Verna sfiora il gol in apertura di ripresa con un destro piazzato che esce di pochissimo, ma la grande occasione del secondo tempo capita a Nikolaou, bravo a coordinarsi sugli sviluppi di un corner col mancino, ma l'intervento prodigioso di Fulignati gli nega la gioia del gol. La costante spinta degli uomini di D’Angelo non riesce a portare alla vittoria sperata, con lo Spezia ancora terzultimo a quota 21 punti, mentre il Catanzaro resta settimo con 35 lunghezze.

BRESCIA-CITTADELLA 2-0

Partono forti le Rondinelle, che prendono il comando del gioco fin dalle prime battute e concludono ripetutamente verso la porta di Kastrati, attento nelle occasioni. Gli ospiti affidano a Pandolfi la propria reazione, ma l'attaccante non riesce a incidere in due diverse occasioni. In avvio di ripresa Borrelli sblocca la partita in favore della formazione allenata da Maran, risolvendo una concitata situazione in mischia. La pressione dei padroni di casa prosegue e produce il raddoppio al 74’ con Moncini, che trasforma di testa un cross perfetto di Bisoli. Con questo risultato il Brescia sale a 32 punti e aggancia l'ottavo posto, mentre il Cittadella resta a quota 36 e subisce il terzo ko di fila.

COSENZA-PISA 1-1

Ottimo primo tempo dei calabresi, che spingono costantemente alla ricerca del gol ma non riescono a concludere pericolosamente verso la porta nerazzurra. Gli uomini di Aquilani si rendono pericolosi per la prima volta alla mezz'ora con Arena, che calcia di poco a lato al termine di un'azione personale. Al 45’ i toscani vengono penalizzati di un uomo per il doppio giallo rimediato ingenuamente da Calabresi. Il Pisa si vede annullare un rigore a inizio ripresa e passa in svantaggio all'ora di gioco, quando Tutino riceve da Mazzocchi e batte col mancino Loria. In pieno recupero però i nerazzurri trovano il gol dell’1-1 con Caracciolo, bravo al 96’ a mettere in rete col destro l'assist in rovesciata di Masucci. Con questo risultato il Cosenza sale a 28 punti in classifica, restando a +1 sul Pisa.

REGGIANA-FERALPISALÓ 1-1

Di Molfetta impegna subito Bardi da distanza ravvicinata, ma gli ospiti vengono ben presto messi in difficoltà dal proprio centrocampista Fiordilino, che dopo 23’ si prende un cartellino rosso con un intervento a gamba alta su Girma. Nel finale di tempo la duplice ammonizione di Butic porta la squadra di Zaffaroni in doppia inferiorità numerica. Balestrero salva sulla linea un tiro a botta sicura di Melegoni ad inizio secondo tempo, poi Girma va a un passo dal vantaggio con una grande azione personale all'ora di gioco. Antiste colpisce poco dopo la traversa con una girata di testa su corner, Pizzignacco salva su Potanova e Marcandalli manca il gol da pochi passi. Il gol arriva al 79’ con il mancino a giro dal limite di Kabashi, ma proprio quando la vittoria sembra certa giunge al 95’ il pareggio clamoroso della Feralpisalò, con la deviazione aerea di Balestrero sull’ultima palla del match che porta gli ospiti a 21 punti e la Reggiana a 29.