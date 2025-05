Serie B, playoff: Catanzaro e Juve Stabia volano in semifinale, Cesena e Palermo eliminate

JUVE STABIA-PALERMO 1-0

Juve Stabia e Palermo si affrontano allo Stadio Romeo Menti, dove i rosanero invocano un calcio di rigore al decimo per un contatto tra Floriani Mussolini e Blin in area: l’arbitro e il Var concordano però sulla non assegnazione del penalty. Proprio Floriani Mussolini sfiora poi il gol per le Vespe alla mezz’ora, colpendo un palo che salva i siciliani. Gli ospiti rispondono allora con Brunori, che scalda però solamente i guantoni di Thiam. Dalla parte opposta è invece Audero a salvare con una gran parata su Piscolo, con Candellone che non riesce poi a trasformare la ribattuta nel vantaggio per i campani. Bello e decisivo è anche l’intervento di Thiam sulla punizione di Brunori a inizio ripresa, con Adorante che porta quindi sull’1-0 la Juve Stabia al 67’: grave l’errore in marcatura di Baniya, che si concentra solo sul pallone e si lascia aggirare troppo facilmente dall’attaccante gialloblù. In pieno recupero ci pensa poi di nuovo Thiam a negare il pareggio a Ceccaroni, permettendo così alle Vespe di strappare il pass per le semifinali dei playoff per la prima volta nella loro storia: l’avversario sarà la Cremonese.