Serie B: Pio Esposito porta lo Spezia in vetta, il Bari fa harakiri

Reduce da due pareggi consecutivi, lo Spezia ospita il Modena al Picco con la necessità di tornare alla vittoria per poter mettere pressione al Pisa. I liguri si fanno preferire per tutto il primo tempo, riuscendo a stappare il risultato alla soglia del quarantesimo: a segnare è Francesco Pio Esposito, servito dal fratello Salvatore. Caso cerca allora di svegliare gli ospiti con un lampo nel cuore della ripresa, ma Gori non si lascia sorprendere. A colpire una traversa a dieci dal termine è quindi Salvatore Esposito, direttamente su calcio di punizione: è l’ultima grande emozione. Lo Spezia resta imbattuto in campionato e sale a 24 punti, agguantando il Pisa in vetta alla classifica: i nerazzurri di Inzaghi saranno chiamati a rispondere domani, impegnati in trasferta contro la Cremonese. Pomeriggio amaro per il Modena, che resta a 11 punti.