Serie B: Ascoli in testa da solo e l’Empoli batte il Pisa al 95’

SERIE B

La nuova capolista solitaria della Serie B a 12 punti è l’Ascoli che vince 3-0 in casa con lo Spezia. Alle sue spalle a 11 ci sono il Benevento, che rallenta 1-1 con il Pordenone, il Perugia che batte 3-1 il Frosinone e l’Empoli che vince 3-2 all’ultimo un derby incredibile con il Pisa. Cade per la prima volta l’Entella 2-0 con il Venezia in casa, vincono anche Cittadella e Crotone, finisce in parità tra Cosenza e Livorno.

ENTELLA-VENEZIA 0-2

Ospiti subito in vantaggio in casa della formazione di Boscaglia, al 3’ pallone che resta in area e Capello lo scaraventa sotto la traversa. Venezia che poi raddoppia, Bocalon scatta profondo, salta anche il portiere e appoggia a porta vuota al 61’. Ospiti che provano a complicarsi la vita con il rosso preso da Maleh al 78’. Per l’Entella però non arrivano occasioni in grado di riaprire la gara e così i biancoazzurri devono lasciare la testa della classifica dopo la prima sconfitta stagionale restando a 10 punti, mentre il Venezia sale a 7.

ASCOLI-SPEZIA 3-0

Ninkovic al 4’ su rigore porta avanti i padroni di casa che mettono due gol tra sé e gli avversari quando Da Cruz nel recupero della prima frazione si prende di prepotenza il pallone e lo infila in rete con un morbido pallonetto. Per lo Spezia la situazione si complica ancora con il secondo giallo a Ramos al 53’. Tris ascolano che arriva al 60’ con il tocco morbido di sinistro in area di Ardemagni. La serata no dello Spezia si conclude con il rigore nel finale calciato sulla traversa da Matteo Ricci. Bianconeri nuova capolista in solitaria con 12 punti, Spezia fermo a 4.

PISA-EMPOLI 2-3

Nel derby toscano ospiti che sbloccano al 40’, palla recuperata in avanti, Dezi profondo per Mancuso che lascia rimbalzare e dal limite non lascia scampo a Gori. Nerazzurri che pareggiano nel recupero del primo tempo con il solito Marconi da dentro l’area di rigore. Nel finale succede di tutto: Empoli che ritrova il vantaggio all’89’ sul rinvio sbagliato della difesa del Pisa che favorisce Mancuso, implacabile. Dall’altra parte però è gelido anche Marconi al 93’ su un altro erroraccio difensivo, questa volta della difesa dell’Empoli, ma non è ancora finita perché al 95’ Frattesi infila il primo gol della carriera in Serie B per la festa empolese e la delusione pisana. Bucchi è secondo a 11 punti, Pisa a quota 8.

PERUGIA-FROSINONE 3-1

Frosinone che mette la testa avanti già al 2’ con Paganini che calcia da fuori e trova la deviazione di Falasco che beffa Vicario. Perugia che reagisce, prima Iemmello costringe Bardi a una grande parata, poi pareggia i conti al 22’ con un calcio di rigore. Grande paura quando, dopo uno scontro durissimo in area con Di Grazia su cui commette anche fallo, Bardi resta a terra e per qualche secondo sembra essere privo di sensi. Inevitabile per Nesta il cambio con l’ingresso di Iacobucci tra i pali, subito battuto dal dischetto da Iemmello che fa doppietta al 34’. Nel finale il tris è di Kouan di testa all’88’, con il Perugia secondo a meno uno dall’Ascoli e il Frosinone fermo a 4 punti in classifica.

PORDENONE-BENEVENTO 1-1

Al 12’ premiata la corsa interna sulla corsia di destra di Kragl che poi esplode uno dei suoi sinistri fulminei a trovare l’angolino della porta del Pordenone che deve inseguire. Neroverdi che aggiustano il punteggio al 40’ con il colpo di testa in corsa di Camporese su azione di calcio d’angolo. Inzaghi sciupa l’occasione di andare in solitaria al primo posto e si deve accontentare di essere a 11 punti al secondo posto, Pordenone a quota 7.

CROTONE-JUVE STABIA 2-0

Crotone che fatica in casa contro la formazione di Caserta, ma che alla fine sblocca il punteggio al 91’ con Mustacchio che prima ci prova di testa, poi con il sinistro trova il varco giusto in mezzo a tanti giocatori presenti in area. Al 94’ poi Benali chiude di fatto la gara, permettendo ai calabresi di restare nelle zone medio-alte della classifica con 8 punti, mentre la Juve Stabia resta penultima con un solo punto.

CITTADELLA-PESCARA 2-1

Gara subito in salita per gli abruzzesi, splendida azione palla a terra dei padroni di casa, tacco di Diaw per Vita che da fuori in diagonale fulmina Fiorillo già al 2’. Pescara che rientra in partita al 48’ con il sinistro sotto la traversa di Machin su azione di calcio d’angolo, Cittadella che però rimette la testa avanti con la rete del solito Diaw al 71’. Veneti che con questo successo salgono a 6 punti in classifica, Pescara che invece ne ha 7.

COSENZA-LIVORNO 1-1

Livorno pericoloso in un paio di situazioni nel primo tempo, poi Marsura al 52’ con una splendida traiettoria sul secondo palo sblocca il punteggio dopo l’uscita di Perina. Cosenza che però pareggia al 94’ con un altro destro fantastico, è quello di Pierini che la mette imprendibile a giro. Secondo punto in campionato per il Cosenza, Livorno poco più su a quota 4.