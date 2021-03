Serie B: Aramu rimonta la Reggiana, Venezia a -1 dalla vetta

SERIE B

La doppietta dell'ex Siena vale il 2-1 sugli emiliani: i lagunari sono momentaneamente secondi

Il Venezia inaugura il turno infrasettimanale di Serie B battendo 2-1 in rimonta la Reggiana. Al Penzo, emiliani avanti al 20' grazie al gran destro di Libutti, poi si scatena Mattia Aramu, che prima firma il pareggio su calcio di rigore procurato da Sebastiano Esposito, poi segna con un tap-in al 74’ la doppietta che regala una vittoria preziosissima ai lagunari, momentaneamente secondi a 45 punti e a -1 dal primo posto dell’Empoli. lapresse

Il Venezia non si ferma più: dopo il pareggio imposto alla capolista Empoli, i lagunari ottengono il sesto successo nelle ultime otto partite battendo 2-1 un'ottima Reggiana, che nel finale accarezza soltanto il sogno di un pareggio in extremis. La partita sembra subito mettersi bene per gli emiliani: al 20', infatti, il cross di Pezzella raggiunge Libutti, lasciato completamente solo da Di Mariano e libero di battere Pomini con uno spettacolare destro sul secondo palo. All'ultima azione del primo tempo, però, la formazione di Zanetti pareggia grazie al rigore di Aramu fischiato per il fallo di Lunetta su Sebastiano Esposito. Nella ripresa, sono le traverse a fermare i padroni di casa: la prima la colpisce Aramu su calcio di punizione al 54', la seconda la trova Forte di testa allo scoccare dell'ora di gioco. Il gol vittoria arriva al 74', e ancora grazie ad Aramu, che approfitta di un rimpallo causato da Varone sul cross di Johnsen e insacca da pochi passi. All'ultima occasione, ci pensa poi Pomini a blindare la vittoria parando d'istinto il colpo di testa di Zamparo sul cross di Kirwan. Finisce 2-1 per il Venezia, che sale a quota 45 e, in attesa di Monza e Salernitana, vola al secondo posto in classifica a -1 dal primo posto dell'Empoli, alimentando i sogni di promozione diretta in Serie A. Dopo due vittorie ed un pareggio, invece, si ferma la Reggiana, che resta a quota 28, appena a +1 sulla zona playout.

