Serie B: al Pescara l'andata dei playout, piegato il Perugia in rimonta

L'andata dei playout di Serie B va al Pescara, che sul campo amico dello stadio Adriatico batte in rimonta il Perugia e fa un passo verso la salvezza. Finisce 2-1 per gli abruzzesi, in grossa difficoltà nel primo tempo e puniti al 40' dal colpo di testa di Kouan. Nella ripresa cambia tutto dopo l'incornata di Galano al 58' che vale il pareggio: i padroni di casa ritrovano fiducia e raddoppiano al 68', grazie a un rigore di Maniero.