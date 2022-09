Serie B: al Palermo basta Brunori, prima sconfitta per il Genoa

SERIE B

I rosanero si impongono 1-0 in casa con rete in avvio di ripresa e ritrovano la vittoria dopo tre partite

© ipp Si apre con la vittoria del Palermo 1-0 sul Genoa la quinta giornata della Serie B. Al "Barbera" i rosanero si rialzano dopo due sconfitte nelle ultime due partite e ritrovano un successo che mancava dalla prima giornata. Arriva invece il primo ko in campionato per Blessin fermo a otto punti. Per i siciliani, che così si portano a una sola lunghezza proprio dai liguri, decisiva la rete di Brunori in avvio di secondo tempo. Pareggio annullato a Bani nel finale.

Riscatto del Palermo che finalmente torna alla vittoria dopo tre partite e due sconfitte nelle ultime due, a farne le spese al Barbera il Genoa che cade 1-0 e incappa così nel primo ko in questa Serie B. La squadra di Corini avvicina così gli uomini di Blessin a un solo punto di distanza. Primo tempo ricco di emozioni e con ritmi alti nonostante il caldo. E’ Ekuban a fallire il vantaggio rossoblu dopo appena tre minuti, i rosanero reagiscono prima con Di Mariano che manca di precisione da pochi metri e poi con Brunaro ed Elia che sbattono su un ottimo Martinez. Gli attacchi dei padroni di casa si concretizzano in avvio di ripresa grazie alla rete di Brunori, bravo a concretizzare un tocco involontario in area di Bani su cross di Di Mariano. Al 63’ il Genoa ha una doppia occasione per pareggiare, ma nel corso della stessa azione Yalcin e Bani non riescono a risolvere in rete un calcio d’angolo di Aramu. Grifone che si getta in avanti e prende in mano le redini della partita, tra il 75’ e il 78’ ancora Yalcin ed Ekuban sfiorano il pareggio, poi i liguri rischiano di prendere il secondo gol ma Martinez salva su Brunori. Nel finale ancora assalto del Genoa ma la rete del pareggio di Bani viene annullata per fuorigioco millimetrico, è l’ultimo sussulto e Corini fa un bel sospiro di sollievo.